Vyšťavená Beksa se pokusí vyždímat v posledním domácím zápase sezony zbytky sil

Květen – měsíc lásky. Tak té si ale pardubičtí basketbalisté moc neužili. Tedy pokud se nejedná o lásku k jejich sportu. V tomto případě by se stali nejvášnivějšími milovníky v celé republice. Druhý zápas o třetí místo bude jejich již jedenácté vzplanutí. Koná se v sobotu 27. května, což znamená že hrají prakticky ob den. Pouť zahájili šestým čtvrtfinále v Ústí nad Labem. Následoval domácí sedmý duel a pak další nekonečná série s Děčínem. Nikdo se nemůže divit, že hráči už nemají, kde brát. A do toho se přidaly zranění a nemoci. V sobotním utkání o zachování bronzové naděje se pokusí ze sebe vyždímat zbytky sil. A možná i to, co už v nich není…

Beksa bude chtít napravit zaváhání z nymburské palubovky | Foto: Tomáš Laš