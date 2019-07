Už v pátek odstartuje v hradecké ČPP Aréně světový šampionát v karate SKIF, na němž se představí 1761 sportovců z padesáti zemí. Bojovat se bude v soutěžích kata i kumite a svá želízka v ohni bude mít i Česká republika.

Ta mistrovství světa hostí vůbec poprvé v historii. Jednou ze závodnic, na kterou pořadatelé spoléhají, je dvojnásobná mistryně Evropy z roku 2017 Barbora Bukáčková. Zástupkyně oddílu SK Karate Spartak Hradec Králové pro Deník prozradila, jak se na blížící akci těší a připravuje.

Barboro, světový šampionát hostí Česká republika vůbec poprvé. Půjde o vrchol vaší dosavadní kariéry?

Určitě. V tuhle chvíli je to pro mě vrchol kariéry. Pevně věřím, že jich v budoucnu bude víc, ale mistrovství světa je pro mě momentálně velkou premiérou.

Co od sebe očekáváte? Dá se mluvit o ambicích?

Vzhledem k tomu, jak jsme rok dopředu na tuhle akci trénovali, tak doufám, že nějaký výkon předvedu. Hlavně si chci ale turnaj maximálně užít.

Vy jste evropskou šampionkou z roku 2017. Jak jste tehdy prožívala váš velký úspěch?

Ono mi to tehdy došlo až tak týden po šampionátu. V tu chvíli mi vůbec nedocházelo, čeho jsem dosáhla. Pak ale přišly oslavy a bylo to moc fajn.

Nyní jej můžete ještě zvýraznit. V Hradci Králové se sejde světová špička. Koho považujete za největší soupeřky?

Karate pochází z Japonska, takže počítám s tím, že především Japonci u nás předvedou obrovské výkony a budou nejlépe připraveni. Osobně za skvělé soupeře považuji úplně každého, ale Japonci budou jistě předvádět perfektní karate.

Co pro vás znamená, že budete závodit doma? Chystá se na vás přijít podívat hodně rodinných příslušníků a kamarádů?

Pro mě to bude obrovský tlak. Budu se snažit před svými příbuznými a kamarády předvést to nejlepší, co umím. Navíc přijde tlak nejen ze závodního, ale také z pořadatelského hlediska.

Pomůže vám tedy maximální divácká podpora nebo spíš přidá na nervozitě?

Já se obávám, že mi spíš přidá na té nervozitě. Bude potřeba hodně nervů.

S čím byste byla po šampionátu spokojená?

Hlavně, abych si celou akci užila a v neposlední řadě se nezranila. Nerada bych zklamala trenéry, protože roční příprava byla dlouhá a zamrzelo by hodně, kdyby se teď něco nepodařilo.

Dosavadní TOP úspěchy

1. místo - ME SKIEF 2014 v Drážďanech - kumite dorostenky

4. místo - ME SKIEF 2017 v Drážďanech- kata dorostenek

1. místo - ME SKIEF 2017 v Hradci Králové - kumite tým žen

2. místo - ME SKIEF 2017 v Hradci Králové - kumite žen U20 (18 - 19 let)