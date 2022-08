Vaše kroky vás zavedly zpět do rodného Nového Bydžova. Co vás k tomu vedlo?

Převážnou část své profesní a fotbalové kariéry jsem strávil v Praze. Před pár lety mě oslovil ředitel střední školy v Novém Bydžově Lukáš Rosůlek a představil mi svoji vizi oboru vzdělání na střední škole se zaměřením na sport. A protože mě provázel celý život, ihned si mě získal a já jsem moc rád, že jsem dostal možnost zapojit se aktivně do tohoto projektu a přispívat tak k rozvoji sportu u nás v regionu.

Jan ŠmidrkalZdroj: archiv J. Š.Jaký je váš plán? Jak se chcete aktivně zapojit do rozvoje sportu nejen na Novobydžovsku?

Před pár týdny jsme „vyšli“ na svět s projektem, který by měl probudit zájem žáků na základních školách o sport, a to ve spojení s ekonomickým vzděláním. Program management sportu na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole, Nový Bydžov, je velmi zajímavý a budoucí uchazeče by měl určitě oslovit. Jedná se totiž o vzdělávací program, který není úplně běžný a já mohu být garantem celého projektu, což je velmi vzrušující.

V čem je neobyčejný? Proč by ho budoucí středoškoláci měli registrovat?

Jedná se o výrazné propojení maturitního středoškolského vzdělání a obecného sportu. Rok a půl nám trvala příprava, tak, abychom mohli říct: Ano, studenti mají přesně to, co je bude zajímat. V rámci studia získají mimo jiné akreditované kurzy MŠMT – Fotbalová trenérská licence FAČR, APUL instruktor lyžování/snowboarding, zúčastní se několika přednášek odborníků přímo ze sportovní praxe. Nejlepší studenti se dokonce dostanou na praxi do fotbalového klubu SK Slavia Praha, budou zataženi do vývojového centra adidas pro ČR a naberou mnoho dalších, jedinečných zkušeností.

Jan ŠmidrkalZdroj: archiv J. Š.Jak se veškeré školní benefity projeví v oblasti sportu v regionu?

Jelikož je celý program propojen s klubem RMSK Cidlina Nový Bydžov, je evidentní, že nám v regionu budou vyrůstat nejenom dobří sportovci, ale i trenéři, popřípadě manažeři. Zkrátka někdo, kdo bude rozumět fungování klubu například i po ekonomické a účetní stránce. Věříme ve spolupráci s dalšími oddíly, základními a mateřskými školami na Novobydžovsku a doufáme v to, že se studenti budou dále rozvíjet, tím pádem sportovní myšlenku šířit dál. Není tajemství, že v dnešní „pocovidové“ době je velmi těžké odtrhnout děti od počítačů a zaujmout je jakoukoliv sportovní aktivitou. My všechno v dobré či lepší měníme.

Co by byl úspěch vašeho projektu?

Abychom se společně s ředitelem školy Lukášem Rosůlkem a dalšími lidmi, kteří na programu pracují, mohli otočit a být pyšní na naši práci. Aby budoucí absolventi s úsměvem vzpomínali na roky, které je obohatily a v neposlední řadě, aby jim otevřely dveře k zajímavým pracovním příležitostem v oblasti sportu.

