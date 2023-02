Sportovní víkend: reprezentační florbal v hale Třebeš, Mountfield vyzve Kometu

A u toho i zůstalo. Dopolední duel si zcela podmanili perníkáři. Získali totiž dramatickou úvodní sadu (26:28), v dobré formě pokračovali i ve zbylých dvou setech a byl z toho výsledek 0:3.

Hronov vs. PardubiceZdroj: archiv DeníkuNaštěstí odveta již vypadala zcela jinak. I tentokrát se hrály tři vyrovnané sady, všechny tři ale v koncovkách skončily úspěchem domácího mužstva (3:0).

Královédvorští házenkáři by se v tabulce B skupiny jistě rádi viděli na vyšších příčkách, k tomu ale potřebují výrazně častěji bodovat. V hale druhého Havlíčkova Brodu to měli těžké, alespoň bod však vybojovali. Po úvodním duelu, který domácí favorit vyhrál 3:0, se hosté dostali do náskoku 1:2, o ten ale v koncovkách zbylých dvou her přišli a museli vzít zavděk alespoň hubenému zisku.

Za týden čeká Hronov cesta do Kolína, Dvoráci doma vyzvou Choceň.

Další výsledky: Choceň – Drásov 1:3 a 3:1, Modřany – Kolín 0:3 a 0:3, Znojmo – Praga 0:3 a 0:3.

Aktuální tabulka

1. Volejbalové sdružení Drásov 25 16 3 2 4 64:30 (2217:2002) 56

2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 25 14 3 5 3 63:37 (2334:2183) 53

3. SK Volejbal Kolín 25 13 6 1 5 60:34 (2138:1939) 52

4. Tělovýchovná jednota Praga 25 15 1 4 5 60:34 (2175:1951) 51

5. VK Choceň 25 13 3 0 9 53:39 (2075:1994) 45

6. VK Hronov 25 12 1 2 10 47:43 (1993:2009) 40

7. TJ Sokol Pardubice I. 25 9 1 2 13 39:51 (1956:2017) 31

8. Volejbal Modřany 25 6 3 4 12 40:56 (2009:2140) 28

9. VK Dvůr Králové nad Labem 25 7 1 3 14 37:57 (2036:2127) 26

10. VK PFN Znojmo 25 1 1 1 22 13:72 (1657:2075) 6

11. SCM-ČVS-U16 10 0 1 0 9 6:29 (693:846) 2

Další program – sobota 11. února 9.00: Pardubice – Havlíčkův Brod. 10.00: Dvůr Králové nad Labem – Choceň, Drásov – Praga, Modřany – Znojmo. 11.00: Kolín – Hronov.

Volejbalisté Dvora Králové nad Labem v dalším utkání přivítají rivala z Chocně.Zdroj: archiv Deníku