Duch fair play ze sportu nevymizel. Stalo se tak zásluhou českých dívek v kategorii U12. Ty odpustily bulharskému Plevenu, který z důvodu vyloučení této země z Evropské šachové federace (ECU), nesmí uvádět Bulharsko v oficiálním názvu kontumaci na jedné z šachovnic. Jedna z jejich soupeřek totiž nestihla partii kvůli zpoždění letadla.

Kromě evropského vrcholu roztočilo svá kola také mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev. Do soutěže se přihlásilo 114 týmů včetně jednoho exotického. Poprvé v historii soutěží kolumbijská ekipa. Ve startovním poli se to hemží rovněž východočeskými zástupci. A jeden z nich se hned na úvod postaral o překvapení. Šachisté z Ústí nad Orlicí remizovali s devátým nasazeným Vyšehradem.

Víkendový program



Šachy: ME družstev (so i ne 15.00), Český lev Kolešovice Open (so 10.00 a 16.00, ne 8.00 a 14.00), Staropramen Open – MČR v holanďanech (so 9.30), Aquacentrum Pardubice Open – řešitelská soutěž (so 16.00, ne 9.30), RSM CZ Open – ratingový turnaj (so 16.00, ne 9.00 a 16.00). Bridž: Stapro Open – hl. turnaj dvojic (so 10.00), Ave – Kontakt Open: turnaj družstev (ne 9.00), Go: Moyo Open – turnaj (so i ne 10.00) Dáma: Mezinárodní dáma (so 9.00), Česká dáma (10.00), Backgammon: jednotlivci (so 9.00), dvojice (ne 10.00). Shogi: MČR (so 10.30). Scrabble: Evropa Restaurant Open – kvalifikace na MČR (so 10.00, ne 9.00), Piškvorky: MČR (so i ne 9.00, vše ČSOB Pojišťovna ARENA). Hospodský kvíz: MČR (so 11.00, ne 12.00, Palace Pce).