„Nálada je dobrá. Myslím, že nikdo nehází flintu do žita. Máme o jednu výhru míň, než jsme chtěli mít oproti původnímu plánu, na druhou stranu ostatní výsledky ve skupině nám jdou tak nějak na ruku, takže není proč panikařit. Konečně jsme dokázali předvést nějaký náš optimální výkon v zápase se Srbskem kromě šesti minut jedné čtvrtiny. To se prostě stane, hráli jsme proti dobrému týmu. Já věřím, že je to na správné cestě, takže není důvod být skleslí a chodit tady s hlavou dolů,“ uvedl kapitán české reprezentace Vojtěch Hruban po předzápasovém tréninku.