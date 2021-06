Tým trenéra Štefana Svitka bude válčit ve dvanáctičlenném složení. Největší personou, na kterou se bude nejvíce spoléhat, je zkušená křídelnice Kateřina Elhotová. Ve výběru je hned sedm hráček, které letos hrály v nejvyšší domácí soutěži.

Regionální stopa

Také Královéhradecký kraj má v repre stopu. Jednou z pivotek je ostřílená Renáta Březinová, která ještě v podzimní části letošní sezony působila v Hradci Králové. Mezi rozehrávačkami se bude chtít ukázat Gabriela Andělová, rovněž bývalá Lvice.

V původní šestnáctičlenné nominaci v úvodu přípravy byly také hradecká křídelnice Pamela-Therese Effangová a extrutnovská rozehrávačka Petra Záplatová. Bohužel obě z ní vypadly, druhá jmenovaná vinou zranění, a na vrcholný turnaj se nepodívají.

Přípravné zápasy: Česko – Švédsko 50:62 a 79:61, Česko – Bělorusko 71:59 a 54:57, Česko – Slovensko 77:49 a 74:58. Vše bylo sehráno v Praze.

Na evropském šampionátu se představí 16 týmů. Češky byly nalosovány do silné skupiny D (ve Štrasburku), kde jim budou soupeřkami postupně Rusko (čtvrtek 12.00, ČT Sport), domácí Francie (pátek 21.00, ČT3) a Chorvatsko (neděle 18.00, ČT2).

„Všechny tři týmy jsou hodně silné. O Francii se nemusíme vůbec bavit, to je jeden z favoritů a Rusko i Chorvatsko budou velmi těžcí soupeři. Skupina se může všelijak zamotat a bude záležet na každém bodu. Potřebujeme zůstat všichni zdraví a pak třeba můžeme něco dokázat,“ přeje si kouč Svitek.

Složení dalších skupin – A: Španělsko, Švédsko, Bělorusko, Slovensko; B: Srbsko, Itálie, Černá Hora, Řecko; C: Belgie, Slovinsko, Turecko, Bosna a Hercegovina.

České basketbalistky vstupují do mistrovství Evropy.Zdroj: CZ Basketball

Vítězové skupin postupují přímo do čtvrtfinále (23. 6.), týmy na 2. a 3. místě čeká osmifinále (21. 6.). V něm se celky z „české“ skupiny D utkají s týmy ze skupiny C. Semifinálové zápasy se hrají v sobotu 26. června a o den později ME vyvrcholí zápasy o medaile (finále, o 3. místo).

Šest nejlepších družstev z EuroBasketu 2021 postoupí do kvalifikace MS 2022.

Nominace ČR - rozehrávačky: Tereza Vyoralová (USK Praha), Eliška Hamzová (Žabiny Brno), Gabriela Andělová (Saarlouis/Něm.). Křídla: Kateřina Elhotová, Veronika Šípová, Veronika Vorácková (vš. USK Praha), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Romana Hejdová (Nantes/Fr.), Kristýna Brabencová (South Florida/USA). Pivotky: Alena Hanušová (USK Praha), Renáta Brezinová (Kayseri/Tur.), Julia Reisingerová (Girona/Šp.).