Hlavní klání s názvem Pardubický kraj Open vyvrcholil odehráním šesti kol. Roli největšího favorita potvrdil Sergej Movsesjan, jenž vyhrál způsobem start cíl. Arménský šachista získal sedm bodů z devíti partií. Stejně jako pětice dalších hráčů. Prvenství mu zajistilo nejlepší pomocné hodnocení. Druhým skončil Rus Kiril Bryzgalin a třetí Mate Bagi z Maďarska.

Víkendové menu

Šachy: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (so i ne 15.00), Motorgas Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 b. (so i ne 15.00), Gasco Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 b. (so i ne 15.00), Timra Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 1700 b. (so i ne 15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – turnaj pro hráče nar 1989 a dříve (so i ne 15.00), mistrovství světa ve Frolov Chess (so 9.30), Dostihový spolek Open – bleskový k.o. turnaj (ne 9.30).

Sudoku: logické úlohy (so 10.00).

Hypergrid: kvalifikace na MČR (so 10.00).

Quartino: bleskové turnaje (so 14.00).

(Vše ČSOB Pojišťovna ARENA.)

Turnaj se hrál zároveň jako otevřené MČR v rapid šachu. Mistrem se pro letošní rok stal Martin Červený, jenž obsadil v celkovém pořadí pátou příčku. Stříbrnou medaili si odváží Jiří Jirka a bronz Jan Vykouk.

Turnaj G2 nesoucí název Služby města Pardubic Open byl určený pro hráče do ratingu 2100F. Ovládl ho Kilian Boehning z Německa před Naruna Chanovou z Ruska, která byla zároveň nejlepší ženou v turnaji. Bronzová medaile zůstává v Pardubicích díky Dominiku Řezníčkovi z 2222 ŠK Polabiny.

Turnaj G3 pod název Kontax Open byl určený pro hráče s ratingem 1700F a méně. Zvítězil v něm Vasilij Chimičev z Ruska před domácí nadějí Martinem Stočkem z 2222 ŠK Polabiny.Třetí místo putuje do Lanškrouna díky Matěji Kupsovi.