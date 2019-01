Východní Čechy, Pardubice - O prvenství v prestižní soutěži budou usilovat také Movsesian a Láznička.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dva bonbonky. Staniol jednoho je rozbalen, neboť turnaj v rapid šachu již odstartoval. Ten druhý bonbonek 26. ročníku mezinárodního festivalu Czech Open bude ochutnán dnes. A bude mít unikátní ostrou příchuť. Do velmistrovského turnaje se totiž přihlásila šachová esa. Především pardubičtí příznivci královské hry mají radost z účastí Sergeie Movsesiana a Viktora Lázničky.

Ještě před zahájením velmistrovského klání, bylo nutné se vypořádat s minulostí… Tu představoval sedmikolový ratingový turnaj Infinity Open. Pozici nasazené jedničky v něm potvrdil Daniil Lintchevski z Ruska. Obsazení zbylých medailových pozic bylo čistě švédské. Druhou příčku bral Jonathan Westerberg, třetí pak skončil Sam Kassani. Nejlepším českým zástupcem se na osmém místě stala Kristýna Novosadová.

Odstartovala také trojice turnajů v rapid šachu. Nejatraktivnějším z nich je turnaj G1, který se hraje jako otevřené MČR pod názvem Pardubický kraj Open. V něm kromě dvou desítek velmistrů zasedávají k šachovnicím dva nejvýše nasazení v hlavním turnaji. Formu na něj ladí již zmínění Sergei Movsesian a Viktor Láznička. Sekundují jim například Dmitry Kononenko z Ukrajiny či český mezinárodní mistr Vojtěch Plát. Turnaj se hraje tempem 2 x 15 minut + 10 sekund na tah. V dosavadním průběhu si drží osm šachistů bilanci tří výher ze tří partií. Nejlepším Čechem je na deváté příčce Plát.

Hned 53 hráčů se zúčastnilo jednodenního superbleskového turnaje. Za zmínku stojí účast velkého slovenského talentu čtrnáctiletého Jerguše Pecháče, který byl před začátkem druhý nasazený. V tomto klání se však absolutní favorité turnaje mezi tři nejlepší nevešli, když turnaj opanovali ruští šachisté. Triumf si připsal Maxim Lugovskoy. Následovali ho krajané Kirill Kotlyar a Miran Oganian. Nejlepším z Čechů byl na šestém místě bleskový specialista a mezinárodní mistr Vojtěch Zwardoň.

Zpět k absolutnímu vrcholu nejen šachové části Czech Open. Velmistrovský turnaj by měl být jedním z nejatraktivnějších v historii festivalu. Kromě dvou pardubických ikon, z nichž Movsesian už jednou celkově zvítězil, na něm předvedou své umění další králové Czech Open. V minulosti ho opanovali Vlastimil Babula (dvakrát), Andrei Kovalev z Běloruska i Dmitry Kononenko.

Turnaj je díky účasti Sergeie a Viktora pro pardubické fanoušky daleko zajímavější. Startují dva šachisté, kteří mají k vztah k Pardubicím. Co se týče mě samotného, já jsem nadšen. Je to super, protože jeho absence v hlavním turnaji byla hodně dlouhá. Naposledy se ho zúčastnil před sedmnácti lety. Když vezmu v potaz, že je to ještě mladý člověk, tak ta pauza byla opravdu velká," podotýká ředitel festivalu Jan Mazuch.

Východočeskou stopu zanechají v pardubické Tipsport areně také další hráči. Ať už naši krajané či hosté. Silnou ekipu vysílá klub 2222 ŠK POlabiny Pardubice ve složení Aleš Jedlička, Martin Červený, Jan Macháň (roč. 1997) a Jakub Půlpán (1998). Za extraligový Rapid Pardubice pravidelně nastupuje Petr Neuman. Barvy oddílu Slavia Hradec Králové pak budou hájit Jiří Nun a Tomáš Ptáček. Vysoké Mýto reprezentuje Marian Sabol. ŠK Bohemia Pardubice vysílá do bojů jihlavského hosta Lukáše Karáska. Za Rapid v soutěži hrává Alexander Yakimenko z Ruska. Za zmínku stojí ještě jméno Petr Hába. Dříve působil v Chrudimi, teď je členem českého suveréna posledních let, kterým je Nový Bor.

Při záludnosti švýcarského systému na devět kol, který je ve velmistrovském turnaji praktikován, se budoucí vítěz hledá hůře. K favoritům ale patří Movsesian, Láznička, Kononenko nebo Piorun.

„Opravdu je těžké odhadovat. Já vždy tvrdím, že může vyhrát někdo z první stovky," říká Jan Mazuch.

Elitní desítka

1. Viktor Láznička (ČR) 2657

2. Sergei Movsesian (Arm.) 2653

3. Dmitry Kononenko (Ukr.) 2617

4. Kacper Piorun (Pol.) 2591

5. Evgeny Vorobiov (Rus.) 2582

6. Philipp Schlosser (Něm.) 2579

7. Daniil Lintchevski (Rus.) 2574

8. Jiří Štoček (Česká rep.) 2573

9. Vladimir Burmakin (Rus.) 2571

10. Konstantin Maslak (Rus.) 2566

Infinity Open – ratingový turnaj: 1. Lintchevski (Rusko), 2. Westerberg (Švédsko), 3. Kassani (Švédsko).

Bar 310 Open – superbleskový turnaj: 1. Lugovskoy (Rusko), 2. Kotlyar (Rusko), 3. Oganian (Rusko).

Páteční program: Pardubice Open – 1. kolo velmistrovského turnaj (od 15.00);

Česká Podnikatelská pojišťovna Open – 1. kolo ratingového turnaje, ELO do 2400 (od 15.00);

Chessbase Open – turnaj čtyřčlenných družstev mládeže. Vše Tipsport arena Pardubice.