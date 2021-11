Letošní 48. ročník Běhu Dlouhými záhony se opět vydařil. Účastníci nepamatují tak krásné počasí, které závod doprovázelo.

Na start se postavilo 75 závodníků v kategorii žactva a dorostu a také pole dospělých, na které čekalo 6,5 kilometrů v úpickém lesoparku, mělo na startu 106 běžců.

K radosti pořadatelů v čase 25:19 zvítězil Petr Pechek z domácí TJ Maratonstav Úpice. Na druhé pozici se umístil o osm let mladší Pavel Jelen z BK Náchod, třetí nejlepší čas měl František Vágenknecht z Nové Paky. Náchodská Táňa Metelková pak byla pro letošek nejrychlejší ženou (29:25).

Odpoledne po závodě se účastníci posledního letošního klání přesunuli do městského sálu, kde proběhlo slavnostní vyhlášení Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu. Zároveň si organizátoři připravili příjemné vzpomínkové posezení k výročí 35 let vrchů v České republice.

Pohled do výsledkové listiny

Předškolní chlapci (2016 a mladší)

159 Hejna Lukáš 2016 M1 Sokol Havlovice 0:26 125 Bořek Jiří 2017 M1 TJ Maratonstav Úpice 0:28 126 Bořek Pavel 2017 M1 TJ Maratonstav Úpice 0:42 144 Kubeček Matyáš 2019 M1 TJ Maratonstav Úpice 1:13 153 Ţák Jiří 2021 M1 FIT bez diet 1:23 151 Pechek David 2016 M1 TJ Maratonstav Úpice 9:59

Předškolní dívky (2016 a mladší)

122 Nováková Nela 2018 Z1 Habřina 0:29 154 Ţáková Amálie 2019 Z1 FIT bez diet 1:20

Přípravka I chlapci (2014 - 2015)

71 Havlíček Tomáš 2014 M2 TJ Maratonstav Úpice, ZŠÚL 1:55 162 Čermák Mirek 2014 M2 TJ Maratonstav Úpice 2:01 150 Štěch Josef 2014 M2 Orel Dolní Dobruč 2:13

Přípravka I dívky (2014 - 2015)

136 Lantová Elfrída 2014 Z2 Orel Úpice 2:05 44 Dorazilová Veronika 2014 Z2 Orel Vyškov 2:15

Přípravka II chlapci (2012 - 2013)

66 Duch Matyáš 2012 M3 TJ Maratonstav Úpice 1:31 123 Sedláček Jakub 2013 M3 Orel Ţatčany 1:32 146 Štěch Jakub 2012 M3 Orel Dolní Dobrouč 1:33 137 Elich Ondřej 2012 M3 BK Náchod 1:34 127 Kubík Jindra 2013 M3 TJ Maratonstav Úpice 1:39 95 Janýr Václav 2012 M3 TJ Maratonstav Úpice 1:40 107 Prokop Matěj 2012 M3 ZŠ Úpice-Lány 1:41 117 Mikloška Václav 2012 M3 Orel Ţatčany 1:44 130 Kalousek Jan 2013 M3 Orel Dolní Dobrouč 1:47 142 Nývlt Daniel 2013 M3 TJ Maratonstav Úpice 1:49 45 Halas Matěj 2013 M3 Orel Vyškov 1:53 67 Duff Samuel 2012 M3 TJ Maratonstav Úpice 1:54

Přípravka II dívky (2012 - 2013)

128 Macurová Adéla 2012 Z3 Hvězda Pardubice 1:35 121 Nováková Zuzana 2013 Z3 Habřina 1:37 104 Burianová Eliška 2012 Z3 Orel Obřany 1:40 156 Costa a Silva Isabel 2012 Z3 FIT bez diet 1:41 143 Kamenická Rebeka 2013 Z3 Orel Ţidenice 1:50 118 Matušková Eliška 2012 Z3 Orel Ţatčany 1:57 105 Jonášová Klára 2012 Z3 Orel Obřany 1:59

Nejmladší žáci (2010 - 2011)

64 Kuťák Filip 2010 M4 TJ Maratonstav Úpice 3:15 131 Kalousek Jiří 2010 M4 Orel Dolní Dobrouč 3:17 46 Balcar Jakub 2010 M4 ZŠ Úpice Lány 3:25 124 Kubík Vojta 2011 M4 TJ Maratonstav Úpice 3:27 141 Nývlt Michal 2010 M4 TJ Maratonstav Úpice 3:34 73 Havlíček Karel 2011 M4 TJ Maratonstav Úpice, ZŠÚL 3:51 119 Sedláček Václav 2010 M4 Orel Ţatčany 4:09 158 Bernard Lukáš 2011 M4 Ssport Hronov 4:20

Nejmladší žákyně (2010 - 2011)

120 Nováková Aneta 2011 Z4 Habřina 3:21 65 Duchová Karolína 2011 Z4 TJ Maratonstav Úpice, ZŠÚL 3:38 109 Likusová Barbora 2011 Z4 Adrien Elixír Team 3:51 49 Halasová Aneţka 2011 Z4 Orel Vyškov 4:02 114 Tafijčuková Veronika 2010 Z4 Adrien Elixír Team 4:24 68 Prokopová Natálie 2010 Z4 ZŠ Úpice-Lány 4:42

Mladší žáci (2008 - 2009)

139 Metelka Tomáš 2008 M5 OK 99 Hradec Králové 5:51 115 Souček Šimon 2008 M5 TJ Maratonstav Úpice, ZŠÚL 6:40 202 Kostovský Matěj 2008 M5 TJ Maratonstav Úpice 7:27 132 Kalousek Josef 2009 M5 Orel Dolní Dobrouč 8:21 106 Mach Matěj 2008 M5 ZŠ Úpice-Lány 9:51

Mladší žákyně (2008 - 2009)

138 Elichová Noemi 2009 Z5 BK Náchod 07:29 72 Vlčková Marie 2009 Z5 ZŠ Úpice-Lány 07:31 75 Machová Aneta 2008 Z5 ZŠ Úpice-Lány 07:55 74 Krůtová Denisa 2009 Z5 ZŠ Úpice-Lány 08:01 135 Wiesnerová Denisa 2009 Z5 SK Nové Město nad Metují 09:04 149 Šlechtová Zuzana 2009 Z5 Orel Dolní Dobrouč 09:35 48 Dorazilová Kristýna 2009 Z5 Orel Vyškov 10:17 69 Kultová Barbora 2009 Z5 ZŠ Úpice-Lány 10:21

Starší žáci (2006 - 2007)

78 Kuhn František 2006 M6 TJ Maratonstav Úpice 09:20 116 Souček Ondřej 2006 M6 TJ Maratonstav Úpice 09:33 155 Mlynář Marek 2007 M6 Orel Dolní Dobrouč 11:07

Starší žákyně (2006 - 2007)

147 Havlová Petra 2006 Z6 TJ Maratonstav Úpice 09:56 134 Danko Erika 2007 Z6 TJ Maratonstav Úpice 12:42 79 Kultová Aneţka 2006 Z6 ZŠ Úpice-Lány 14:30 81 Strachotová Dominika 2007 Z6 ZŠ Úpice-Lány 15:00 80 Košnarová Tereza 2007 Z6 ZŠ Úpice-Lány 15:07 133 Kuťáková Diana 2007 Z6 TJ Maratonstav Úpice 15:09 77 Kociánová Natálie 2006 Z6 ZŠ Úpice-Lány 16:13 76 Kábrtová Sabina 2007 Z6 ZŠ Úpice-Lány 16:26

Dorostenci (2004 - 2005)

161 Kábrt Aleš 2005 M7 TJ Loko Triatlon Trutnov 09:27 108 Spielberger Martin 2005 M7 ZŠ Úpice-Lány 09:50 160 Vrána Petr 2004 M7 TJ Maratonstav Úpice 10:08

Dorostenky (2004 - 2005)

140 Metelková Michaela 2005 Z7 OK 99 Hradec Králové 10:30 129 Luţová Karolína 2005 Z7 Orel Ţatčany 14:36

Junioři (2002 - 2003)

175 Kuťák Tomáš 2003 M8 TJ Maratonstav Úpice 28:50 224 Hejna Ondřej 2002 M8 TJ Maratonstav Úpice 28:55 181 Duda Dominik 2003 M8 TJ Loko Trutnov 29:40 168 Šolc Jan 2003 M8 BKL Machov 30:18 190 Dušek Jakub 2003 M8 Orel Dolní Dobrouč 31:15 228 Moravec Jan 2002 M8 Orel Orlice 38:00 254 Zadina Václav 2003 M8 Třemošnice 38:58

Juniorky (2002 - 2003)

198 Fajštauerová Daniela 2003 Z8 SK Vrchlabí SK 32:55 171 Halasová Anna 2003 Z8 Orel Vyškov 40:03

Muži 20 - 39 let (1982 - 2001)

187 Pechek Petr 1983 M9 TJ Maratonstav Úpice 25:19 256 Jelen Pavel 1991 M9 BK Náchod 25:40 245 Šolc Vítězslav 1991 M9 DK Náchod 27:13 166 Tlapák Jaroslav 1987 M9 Iscarex Česká Třebová 27:25 232 Vlček Milan 1989 M9 SK Nové Město nad Metují 27:27 232 Soural Lukáš 1982 M9 Orel Ţidenice 27:28 192 Mlynář Vojtěch 1998 M9 Orel Dolní Dobrouč 27:29 266 Červenka Pavel 1986 M9 Rokytnice nad Jizerou 27:50 237 Adámek Petr 1993 M9 HS Jestřebí hory 28:29 227 Novák Matěj 2000 M9 Česká Skalice 28:30 234 Šimoník Jiří 2001 M9 Orel Ţidenice 29:15 265 Vondra Tomáš 1992 M9 TJ Loko Triatlon Trutnov 31:57 182 Kubeček Ladislav 1991 M9 TJ Maratonstav Úpice 32:05 235 Haas Jan 1984 M9 Kasper Swix Team 32:13 212 Celba Petr 1986 M9 Kola Rtyně v Podkrkonoší 34:46 222 Hanousek Jakub 1991 M9 Police nad Metují 37:01 226 Linhart Lukáš 1989 M9 SK Nové Město nad Metují 38:35 174 Sedláček Filip 1984 M9 Orel Ţatčany 40:23 258 Litoš Jan 1997 M9 Pavlišov 43:16

Ženy 20 - 34 let (1987 - 2001)

215 Langhammerová Aneţka 1994 Z9 Orel Ţidenice 33:04 218 Krtičková Radka 1988 Z9 Wikov Hronov 35:15 213 Vlčková Lenka 1991 Z9 HAGAAP Bernartice 38:42 186 Hejnová Lucie 1988 Z9 Orel Rtyně v Podkrkonoší 40:19 210 Celbová Lucie 1992 Z9 Orel Rtyně v Podkrkonoší 42:47 183 Hejnová Tereza 1989 Z9 Rtyně v Podkrkonoší 53:15

Muži 40 - 49 let (1972 - 1981)

238 Vágenknecht František 1977 M10 Nová Paka 26:34 205 Berka Luděk 1972 M10 Atletika Rtyně 28:01 244 Malátek Antonín 1977 M10 Pardubice 28:37 176 Kubík Ondřej 1981 M10 TJ Maratonstav Úpice 29:00 260 Kyncl Tomáš 1974 M10 Holice 29:33 169 Krtička Michal 1973 M10 Wikov Hronov 29:52 204 Šupich Martin 1977 M10 Wikov Hronov 30:19 264 Šourek Vítězslav 1981 M10 Pardubice 31:06 241 Havelka Jan 1979 M10 TJ Maratonstav Úpice 31:27 221 Semerák Ivo 1976 M10 Lauf Team Kněţmost 32:11 184 Vašíček Roman 1974 M10 TJ Maratonstav Úpice 33:33 163 Hejna Petr 1978 M10 TJ Maratonstav Úpice 35:01 262 Kulda Jan 1973 M10 TJ Sokol Olešnice 35:28 263 Ducháč Pavel 1979 M10 Rtyně v Podkrkonoší 35:33 240 Lhota Aleš 1978 M10 ACA 35:49 170 Haas Petr 1973 M10 Orel Vyškov 38:40

Ženy 35 - 44 let (1977 - 1986)

249 Kozáková Denisa 1979 Z10 Hvězda Pardubice 33:48 251 Milesová Iva 1977 Z10 PSK OLYMP PRAHA 34:27

Muži 50 - 59 let (1962 - 1971)

236 Buřil František 1966 M11 Vidochov 28:57 194 Ţák Jiří 1971 M11 FIT bez diet 30:50 164 Jakoubek Roman 1967 M11 ČLA Trutnov 32:41 243 Habr Petr 1965 M11 Ţernov Pro Radost 32:47 211 Kubeček Ladislav 1962 M11 TJ Maratonstav Úpice 34:08 239 Vejběra Jan 1966 M11 Moje Kolo HK 34:36 189 Kamenický Petr 1969 M11 Orel Ţidenice 36:13 193 Dušek Pavel 1970 M11 Orel Dobrouč 36:48 165 Valenta Michal 1962 M11 Tuţín 37:18 179 Elich Jiří 1964 M11 Apache Loko Trutnov 37:48 257 Litoš Jiří 1969 M11 Pavlišov 39:04 253 Zadina Jaroslav 1964 M11 Třemošnice 42:42 248 Krátký Josef 1965 M11 Hvězda Pardubice 49:50

Ženy 45 - 54 let (1967 - 1976)

180 Metelková Táňa 1972 Z11 BK Náchod 29:25 197 Kynčlová Dagmar 1972 Z11 SK Nové Město nad Metují 31:11 196 Fišerová Dagmar 1975 Z11 SK Vrchlabí SK 32:50 207 Kábrtová Jitka 1971 Z11 TJ Maratonstav Úpice 35:07 191 Kamenická Kateřina 1973 Z11 Orel Ţidenice 36:57 178 Janečková Vendula 1975 Z11 ZŠ Úpice-Lány 37:07 172 Vykusová Dagmar 1970 Z11 Adrien Elixír Team Praha 40:42 188 Gololobovová Blanka 1973 Z11 AVC Praha 44:53

Muži 60 - 69 let (1952 - 1961)

201 Vacarda Vladimír 1959 M12 Eleven Run Team 34:12 209 Šrůtek Stanislav 1958 M12 TJ Maratonstav Úpice 35:45 167 Šolc Vítězslav 1957 M12 BKL Machov 35:54 259 Zelený Luděk 1961 M12 Doma Ţďár 36:23 185 Pechek František 1953 M12 TJ Maratonstav Úpice 37:50 195 Klimeš Jiří 1961 M12 AC Náchod 39:27 177 Hrabánek Zdeněk 1958 M12 ZŠ Úpice-Lány 39:45 246 Leplt Jiří 1961 M12 Pivovar Miletín 40:45 250 Brunclík Ivo 1958 M12 TJ Slovan Špindlerův Mlýn 42:46 223 Krajč Zdeněk 1954 M12 Trutnov 42:57 247 Bílý Zdeněk 1959 M12 MK Pardubice 49:34 233 Sedláček Pavel 1953 M12 Orel Ţidenice 51:55 255 Sedlák Jiří 1958 M12 Přelouč 52:17

Ženy 55 let a starší (1966 a starší)

216 Paulů Blanka 1954 Z12 TJ Maratonstav Úpice 34:34 229 Klampflová Eva 1964 Z12 Vrchaři Vrchlabí 37:08 230 Slabáková Lenka 1966 Z12 Orel Ţidenice 38:13 217 Jirásková Eva 1964 Z12 TJ Maratonstav Úpice 40:50 200 Vacková Hana 1956 Z12 Sokol Starkoč 52:45 199 Koţíšková Lenka 1966 Z12 SK 4 Dvory ČD 57:53 220 Peterková Dana 1965 Z12 TJ Maratonstav Úpice 59:41

Muži 70 let a starší (1951 a starší)