Do soutěží ve všestrannosti vstoupily osmi medailemi

Trutnov, Náchod – První závod ze série soutěží ve všestrannosti, a to plavání, hostil před několika dny Trutnov. Do Podkrkonoší odcestoval z náchodského Sokola nejvyšší počet soutěžících za poslední roky, a to 18 děvčat.

ZLATO ze stometrové trati v kategorii žen si domů odváží Michaela Adamu. | Foto: Archiv Sokola Náchod

Sokol Náchod měl své zastoupení už v těch nejmenších, kde si šestiletá Sylvie Tylšová vyplavala stříbrnou medaili. V kategorii mladších žákyň I zvítězila s náskokem deseti vteřin sedmiletá Tereza Doležalová, která porazila i děvčata o dva roky starší. Trutnovskou „pětadvacítku" pokořila v čase 20,92 vteřiny.



Další vynikající výkon podala v mladších žákyních II (deseti- a jedenáctiletých) stále ještě devítiletá Barbora Ficencová, která 25 metrů uplavala v čase 16,92.



V kategorii starších žákyň IV si domů odvezla další zlato Pavlína Vejrková. Ta zvládla padesátku za 32,34. V kategorii dorostenek se neztratily ani sestry Hurdálkovy. Anna vylovila z bazénu stříbro, když stovku uplavala za 1:32,05 a Jana bronz (1:32,70).



V kategorii žen vybojovala zlatou medaili na 100m Michaela Adamu (1:29,72), pro stříbro si pak doplavala Adéla Zákravská (1:34,80).

Neztratila se ale ani další děvčata. Sedmiletá Lucie Růčková i desetiletá Nikola Matějů zaplavaly na svých prvních závodech výborně a obsadily slušná místa ve druhé desítce startovního pole.



V kategorii starších žákyň III dobře zaplavaly Řehůřková, Zuzana Tylšová i Kateřina Hemelíková, která chodí stejně jako Růžičková a Matějů mezi gymnastky – „všestraňačky" – teprve od září 2015. „Pochvalu ale zaslouží i další dívky. Věrka Wondrová za osmé místo mezi dorostenkami nebo Maruška Sedláčková v kategorii starších žákyň IV," doplňuje výčet všech náchodských závodnic trenérka Míla Vejrková.



Nyní děvčata čekají v polovině dubna soutěže ve sportovní gymnastice a ve šplhu, poslední víkend v dubnu pak ještě budou mít atletiku.

Autor: Redakce