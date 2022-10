Východočeši absolvovali další mač, který neměli špatně rozjetý. Přestože v první půli nehráli zázračně, do šaten šli s dvoubodovým vedením a nadějným výhledem na dobrý konečný výsledek.

Výpadek zkraje třetí čtvrtiny

Jenže po změně stran obhájce bronzu potvrdil kvality, naopak domácí trochu odpadli a začaly jim docházet síly. Výsledkem je vysoká prohra o 17 bodů. Sokoly může mrzet hlavně výpadek zkraje třetí čtvrtiny, čehož Brno využilo k obratu z 41:39 na 41:48.

„Očekávali jsme těžký zápas a to se ukázalo, i když výsledné skóre moc neodpovídá průběhu. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý první poločas, vedli jsme a byli jsme vyrovnaným soupeřem. Bohužel se nám nepovedl vstup do druhé půle. Brno si ve třetí části vytvořilo rozhodující devítibodový náskok. Závěrečná perioda se dohrávala, nás už trochu začaly opouštět síly a soupeř si to zkušeně zkontroloval. Nakonec je to o sedmnáct bodů, což mě mrzí, nicméně Brno je asi momentálně nad naše síly,“ hodnotil zápas královéhradecký kouč Lubomír Peterka.

Kooperativa NBL - 2. kolo

Královští sokoli Hradec Králové – Basket Brno 70:87 (21:24, 41:39, 54:63). Body: Škranc 17, Šturanovič 13, Goga 11, Mandalinič 11, Kábrt 8, O. Peterka 8, Vlček 2 – Chatman 22, Mishula 18, Půlpán 17, Puršl 12, Körner 6, Bálint 5, Krakovič 5, Koulisianis 2. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Petrák. Fauly: 21:19. Pět chyb: Šturanovič (Hradec Králové). Trestné hody: 20/11 – 16/10. Trojky: 7:9. Doskoky: 36:42. Diváci: 147.