Náchodsko – Ve druhém kole zajížděli druholigoví kuželkáři Kostelce na dráhy Bohušovic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Domácí na svých dráhách neprohrávají a potvrdili to i tentokrát, přestože Kostelec byl po dvě třetiny lepším družstvem.

SKK Bohušovice – TJ Červený Kostelec/Náchod 5:3 (3166:3127). Hned v úvodu získal Kostelec dva body díky Balcarovi a Majerovi. Zatímco první jmenovaný přehrával svého soupeře od samého začátku a pěkným výkonem 572 se stal nejlepším hráčem utkání, tak Majer rozhodl o svém vítězství až těsně před koncem dvěma hodovkami v dorážkové. Kostelec tak šel do vedení 2:0 na body a +69 kuželek.



V druhé rundě se hostům také zadařilo. Voleský připsal další bod, a to hlavně díky hře do plných. Hofman zahrál také dobře, ale měl proti sobě nejlepšího hráče domácích Šnejdara, takže se mu bodovat nepodařilo. Stav byl ovšem pořád nadějný 3:1 a +65 kuželek pro Kostelec.



Závěr byl však plně v režii domácích, kteří rozdíl smazali už po 60 hodech. Tomáš Adamů nenavázal na svůj výkon z minulého kola a protrápil se k rovných 500 shozených kuželek. Baďura nedohrál ani třicítku a byl vystřídán Tichým. Ten však pokračoval v matném výkonu a potvrdil, že se na podzim zatím hledá. Domácí Bohušovice tedy nakonec zvítězily 5:3 na body a +39 kuželek.



Sestavy a výkony Bohušovice – Č. Kostelec/Náchod: Mi. Perníček 510 – Majer 527, Dařílek 520 – Balcar 572, Šnejdar 564 – Hofman 528, Ma. Perníček (od 61. hodu Hnát) 490 – Voleský 522, Semerád 552 – Adamů 500, Svoboda 530 – Baďura (od 28. hodu Tichý) 478.



Další výsledky 2. kola: Konstruktiva Praha – Hořice 2:6, Sadská – Duchcov 3:5, Tábor – Trnovany 5:3, Jičín – Rokycany B 5:3. (tm, mr)

1. Jičín 2 2 0 0 3454 4

2. Hořice 2 2 0 0 3340 4

3. Duchcov 2 2 0 0 3288 4

4. Rokycany B 2 1 0 1 3346 2

5. Sadská 2 1 0 1 3356 2

6. Bohušovice 2 1 0 1 3193 2

7. Konst. Praha 2 1 0 1 3315 2

8. Tábor 2 1 0 1 3404 2

9. České Velenice 1 0 0 1 3335 0

10. Benešov 1 0 0 1 3159 0

11. Č. Kostelec – NA 2 0 0 2 3223 0

12. Trnovany 2 0 0 2 3400 0