Náchod – Prvoligoví házenkáři Náchoda se s v letošním ročníku rozloučili s domácí palubovkou vítězně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

I. LIGA MUŽI

HC TJ Náchod – Lokomotiva Louny 29:23 (15:11). V Náchodě proti sobě nastoupila hodně oslabená družstva. Lépe se s tím ale popasovali domácí, kteří si od samého začátku udržovali jednogólové vedení. „V polovině první půle jsme si vybrali kratší slabou chvilku, kdy jsme prohrávali o gól, ale vzápětí jsme vstřelili čtyři branky po sobě a šli do tříbrankového vedení. To jsme postupně udržovali až do konce poločasu," popsal klíčové momenty první půle domácí trenér Petr Šulc.

Obdobný průběh nabídl i druhý poločas, v jednom okamžiku dokonce Náchodští vedli o devět branek, ale po nedostatečné koncentraci v závěrečných minutách dovolili hostům srovnat na přijatelných 29:23. „Z pohledu dramatičnosti toto utkání vyhrocené nebylo, dalo by se říct, že jsme ho měli pod kontrolou," shrnul trenér Šulc poslední domácí vystoupení svých svěřenců v této sezoně. Úplně poslední zápas sezony čeká náchodské házenkáře v sobotu v Ústí nad Labem.

Fakta – sestava a branky Náchoda: Kocián, Vaněček, Vítek 4, Hrachový 5, Hubka 1, Cvejn 1, Manych 2, Černý 3, Bauer, Resl 5, Freiberg, Klouček 5, Pich 3. Rozhodčí: Dvořák, Zych. ŽK: 2:3. Vyloučení: 5x 2 min.: 3x 2 min. Sedmičky: 0/0:4/3. Diváci: 75.

Další výsledky 21. kola: Zlín – Ústí n. Lab. 33:17, Bystřice pod Hostýnem – Chodov 30:24, Litovel – Strakonice nezjištěno, Olomouc – Nové Veselí 25:25, Jičín B – Karviná B 28:24.

1. Zlín 21 18 0 3 573:441 36

2. Bystřice 21 15 2 4 568:495 32

3. N. Veselí 21 14 1 6 573:526 29

4. Strakonice 20 11 3 6 520:494 25

5. Náchod 21 11 1 9 551:565 23

6. Jičín B 21 9 1 11 529:543 19

7. Chodov 21 7 4 10 520:529 18

8. Louny 21 8 0 13 581:631 16

9. Litovel 20 6 3 11 536:539 15

10. Karviná B 21 5 3 13 513:543 13

11. Olomouc 21 4 4 13 531:566 12

12. Ústí n. Lab. 21 6 0 15 503:626 12

II. LIGA STARŠÍHO DOROSTU

HC TJ Náchod – Lokomotiva Louny 31:31 (17:15). Fakta – sestava a branky Náchoda: Cvejn, Šmejkal 2, Pich 5, Vaněk 7, Černý 6, Metelka 2, Tyler 1, Beránek, Resl 6, Zetek 2, Čech, Fiala. Rozhodčí: Dvořák, Zych. ŽK: 3:2. Vyloučení: 2x 2 min.: 2x 2 min. Sedmičky: 2:2. Diváci: 20.

Další výsledky 21. kola: Chrudim – Ústí nad Labem nezjištěno, České Budějovice – Chodov nezjištěno, Kobylisy – Kutná Hora 36:21. (mr)

1. Náchod 17 14 1 2 552:420 29

2. Louny 17 11 1 5 535:474 23

3. Č. Buděj. 16 11 0 5 474:354 22

4. Kobylisy 17 10 1 6 426:384 21

5. Chodov 17 9 1 7 471:404 19

6. Ústí n. Lab. 16 9 1 6 428:386 19

7. Ledeč 17 7 0 10 381:439 14

8. Chrudim 15 4 1 10 335:397 9

9. Kutná Hora 17 4 0 13 404:545 8

10. HC Plzeň 17 1 0 16 345:548 2