Petře, poprvé v sezoně jste porazil v obřím slalomu Kryštofa Krýzla. Ceníte si toho?

Samozřejmě mě to těší, ale nepřikládal bych tomu až tak velký význam. Kryštof je v obřím slalomu vynikající závodník a jeho úspěchy letos byly velmi dobré. Je to jen jeden závod, který mně vyšel, nevím, jak vyšel jemu. Je to jen náhoda, že šlo zrovna o mistrovství republiky.



Byl to těžký závod?

Řekl bych, že moc ne, protože v posledních dnech napadlo hodně sněhu, a tak trať byla měkká. Oproti minulým letům, kdy se jelo na černé, jsem měl letos výhodu, že závod konal na červené sjezdovce, kterou mám radši.



Základ k vítězství jste položil jízdou v prvním kole…

Ale mně se docela podařilo i druhé kolo. Myslím, že jsem předvedl dvě vyrovnané, poklidné jízdy na dobré úrovni. Určitě bylo fajn, že jsem si v prvním kole vytvořil nějaký náskok a ve druhém jsem ho jen držel.



Měl jste na trati nějaký problém?

Ani snad ne. Jen ve druhém kole to nebylo úplně jednoduché, protože přeci jenom jsem startoval jako třicátý a trať už byla trošku rozbitá. Ale vážnějším problémům a chybám jsem se naštěstí vyhnul. Obě jízdy se mi povedly.



Jaké máte ambice v dalších závodech?

V SuperG se budu snažit vyhrát, protože podle výsledku se pak budu rozhodovat, jestli nastoupím i do odpolední části superkombinace. V pátečním slalomu startovat určitě nebudu.