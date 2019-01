Náchodsko - Další mistrovské body se o víkendu rozdělovali ve II. florbalové lize. Hned dvě porážky si připsali hráči Náchoda, kteří kvůli tomu přišli o první místo tabulky, z poloviny se dařilo Jaroměři, která si připsala výhru a porážku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

FbK Svitavy - Florbal Primátor Náchod 6:2 (3:1, 1:0, 2:1). Souboj druhých Svitav s prvním Náchodem začali podstatně lépe domácí, kteří šli už po minutě a půl do vedení. Náchod se však ani po brzké brance neprobudil, a tak pykal podruhé. Na začátku třetí minuty už to bylo o dvě branky 2:0. Až potom se začalo utkání zvolna vyrovnávat a na začátku 17. min. přišlo i přesilovkové snížení z hokejky Tomáše Hauschkeho 2:1. Poslední slovo v první části však měli domácí, kteří ve 20. min. upravovali na třetinových 3:1.

V úvodu druhé části byl vyloučen náchodský Čejpa a hosté za to pykali. Přesilovou hru využil König 4:1. Ve zbytku třetiny byl k vidění pohledný a důrazný florbal, skóre se ale už neměnilo.

To se měnilo až na začátku 6. min. třetí části, kdy se parádní akcí a neméně pohledným zakončením prosadil domácí Muselík 5:1. O poslední svitavskou trefu se zasloužil v 53. min. Šmarda 6:1. Náchod sice za devět vteřin koriguje na 6:2, více branek ale už v utkání nepadlo.

ASK Bystřice nad Pernštejnem - TJ Sokol Jaroměř 9:6 (4:1, 3:1, 2:4). V Bystřici se pálilo ostrými hned od samého začátku. V polovině 4. min. jdou sice domácí do vedení, o jedenáct vteřin později je ale už zásluhou Kotrče vyrovnáno 1:1. Zatímco Jaroměř se už do konce třetiny prosadit nedokázala, domácí Bystřice dalšími třemi góly odskakuje na uklidňujících 4:1.

Jaroměřské trápení pokračuje i ve druhé části, když hned v jejím úvodu inkasuje popáté. Hosté sice poté v přesilovce korigují na 5:2, jenže Bystřice opět dvěma góly odskakuje na pohodlných 7:2.

Ve třetí části přichází velká stíhající jaroměřská jízda. Během devíti minut hosté z Jaroměře čtyřmi góly snižují až na nadějných 7:6, jenže závěr si Bystřice pohlídala a dvěma góly si pojistila konečné vítězství 9:6.

Další výsledky 13. kola: Třebíč - Trutnov 7:3, Dačice - České Budějovice 7:11, Litomyšl - Hradec Králové 3:5, Pelhřimov B - Tábor 5:2.

Snipers Třebíč - Florbal Primátor Náchod 11:6 (6:3, 3:2, 2:1). Zápas v Třebíči začal Náchod dobře, šel rychlou brankou Jana Jiráka do vedení, ale brzy o něj také přišel. Na vedoucí trefu domácích sice dokázal Náchod Janem Hrubým rychle odpovědět, jenže další čtyři třebíčské trefy znamenaly domácí vedení 6:2. Náchod už stačil do konce třetiny korigovat Tomášem Hauschkem na 6:3.

Úvod prostřední části Náchodu hrubě nevyšel a po třech a půl minutách už domácí vedli rozdílem pěti branek 8:3. Náchodu se sice podařilo Jirákem snížit na 8:4, jenže vzápětí domácí Třebíč udeřila podeváté. Gólový účet prostřední části dotvořil snížením na 9:5 opět Jan Jirák.

Domácí ale ve třetí části nehodlali připustit žádné komplikace a po pěti a půl minutách zvyšují na 10:5. Jedenáctá branka padla do náchodské sítě v polovině 58. minuty, na konečných 11:6 Náchod korigoval znovu Janem Jirákem v 59. minutě.

FBC Peaksport Litomyšl - TJ Sokol Jaroměř 8:10 (1:6, 4:4, 3:0). Jaroměři vyšel vstup do utkání na jedničku a ještě před polovinou jedenácté minuty vedla už 4:0. Pak sice Litomyšl korigovala, ale další dva jaroměřské góly dotvořily účet první třetiny 1:6.

Také druhá část byla gólově úrodná. Na brzkou litomyšlskou trefu dokázali hosté odpovědět hned dvakrát a odskakují na 2:8. Domácí pak ale během sedmi vteřin 28. minuty korigují na 4:8. I následující minuta přinesla dvě trefy, na obou stranách jednu 5:9. Stav druhé části gólově ukončil hostující Petr Hašek 5:10.

Třetí třetina už tak gólově úrodná nebyla. Prosazovali se v ní výhradně jen domácí, kteří třemi góly snižovali na konečných 8:10.

Další výsledky 14. kola: Bystřice nad Pernštejnem - Hradec Králové 4:6, Svitavy - Trutnov 5:2, Pelhřimov B - České Budějovice 4:3, Dačice - Tábor 3:4.

1. Svitavy 14 11 0 1 2 85:53 34

2. Náchod 14 11 0 0 3 106:79 33

3. Tábor 14 8 0 1 5 68:67 25

4. Č. Budějovice 14 7 1 0 6 81:77 23

5. Jaroměř 14 7 1 0 6 83:97 23

6. Hradec Král. 14 7 0 0 7 91:86 21

7. Dačice 14 6 0 1 7 81:84 19

8. Třebíč 14 5 1 0 8 86:86 17

9. Bystřice n. P. 14 5 0 2 7 90:92 17

10. Litomyšl 14 5 0 0 9 71:75 15

11. Trutnov (DTJ) 14 4 1 0 9 68:75 14

12. Pelhřimov B 14 3 1 0 10 68:10 11