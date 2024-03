Volejbalisté Dvora Králové nad Labem si dva týdny před koncem letošní sezony ve druhé lize připsali dvě cenné výhry. Pod vysokou sítí se jim dařilo v hale Pardubic a soupeři v tabulce utekli na propastný rozdíl deseti bodů.

Volejbalisté Dvora Králové nad Labem měli po dvojutkání na palubovce Pardubic důvod k radosti. Soupeře dvakrát porazili, pokaždé ve zkrácené hře. | Foto: VK Dvůr Králové nad Labem

Ke svému cíli se kvapem blíží aktuální soutěžní ročník druhé ligy volejbalistů. V její B skupině působí také duo rivalů z Královéhradeckého kraje a po posledním víkendu se hráči Dvora Králové nad Labem a Hronova seřadili v tabulce hned vedle sebe.

Mohly za to především dvě dvoubodové výhry Dvoráků z východočeského derby na palubovce Pardubic. Tým z města na Labi v zápasech potvrdil, že platí za nepsaného krále zkrácených her, tedy alespoň co se jejich odehraného počtu týče. Nyní si v nich navíc vylepšil bilanci, když k dosavadním dvě úspěchům přidal další dva.

V tabulce tak dvorští volejbalisté po dlouhé době předskočili rivala, který nedokázal bodovat v hale druhého celku tabulky Havlíčkova Brodu. Dopolední duel na Vysočině skončil jednoznačným výsledkem pro domácí, v odvetě se Hronov ujal vedení, ale ve zbytku zápasu soupeř stav otočil na 3:1.

Výsledek dvojzápasu vyzněl jasně pro domácí.Zdroj: VK Hronov

O dalším víkendu se Hronovští představí na palubovce Chocně, Dvoráci mají dvojzápas v hale Mnichova Hradiště předehraný.

II. liga mužů, skupina B

Výsledky 31. a 32. kola: Pardubice – Dvůr Králové nad Labem 2:3 a 2:3, Havlíčkův Brod – Hronov 3:0 a 3:1, Svitavy – Choceň 3:1 a 2:3, Žďár nad Sázavou – Letovice 3:2 a 3:1. Utkání Mnichovo Hradiště – Malá Skála odloženo na 15. března.

Aktuální tabulka

1. Volejbalový klub Malá Skála 33 23 4 2 4 88:36 2966:2560 79

2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 33 20 2 1 10 75:47 2844:2597 65

3. TJ Sokol Letovice 33 15 4 3 11 68:58 2793:2797 56

4. TJ Svitavy 35 15 3 5 12 72:67 3123:3039 56

5. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 33 13 6 3 11 69:62 2945:2911 54

6. VK Dvůr Králové n. L. 35 11 4 11 9 71:73 3113:3156 52

7. VK Hronov 33 13 6 0 14 65:59 2731:2726 51

8. TJ Sokol Pardubice 33 11 2 5 15 58:70 2799:2899 42

9. VK Choceň 33 6 5 4 18 51:78 2802:2957 32

10. SCM-ČVS-U17 10 5 1 1 3 21:15 809:793 18

11. TJ Žďár nad Sázavou 33 1 2 4 26 22:95 2306:2796 11

Program 33. a 34. kola – sobota 16. března: Choceň – Hronov, Letovice – Pardubice, Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou. Předehráno: Mnichovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem 3:2 a 3:1, Svitavy – Malá Skála 1:3 a 2:3.