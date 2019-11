O víkendu pokračovala I. liga házenkářů. V jejím šestém kole hostil Náchod ve východočeském derby Dvůr Králové nad Labem. Po vyrovnaném souboji se z těsné výhry 26:24 radovali hosté.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Dvůr po většinu utkání vedl. O poločase na světelné tabuli svítilo skóre 12:13. Po změně stran se Náchod poprvé v utkání dostal do vedení, jenže to udržet do konce nedokázal a prohrál.