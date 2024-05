Dokázali to. Florbalisté Náchoda si v příští sezoně zahrají první ligu. Svěřenci trenéra Tomáše Třešňáka se po prohře ve finále play off dokázali k postupu prokousat přes baráž, když přehráli kunratický Star98 3:1 na zápasy a v Plechárně mohly propuknout velké oslavy. Svoje pocity z úspěšného ročníku popsal pro Deník kapitán Rytířů Jonáš Mikšovský.

Náchodští florbalisté děkují fanouškům za podporu v postupové sezoně. | Video: Florbal Primátor Náchod TV

Série hraná na tři vítězné duely se na východ Čech vracela za stavu 1:1. Náchodští však před skvělými fanoušky oba duely v domácí hale vyhráli (4:3 a 11:5) a podtrhli letošní jízdu velkou věcí – postupem do druhé nejvyšší soutěže v zemi.

Jonáši, jaké jsou pocity po postupu do 1. ligy?

Nejprve bych rád pozdravil příznivce náchodského sportu. Pocity jsou to jedním slovem výjimečné. Vše je poměrně čerstvé, nicméně si myslím, že si to teď všichni dost užíváme a začínáme si uvědomovat, že se nám to vlastně asi docela povedlo. (smích)

Co rozhodlo sérii proti Startu?

V první řadě bych chtěl soupeři poděkovat za vyrovnanou a napínavou sérii. Troufám se říct, že klíčovým faktorem našeho úspěchu byla týmovost. V rozhodujících chvílích jsme se dokázali semknout, makat jeden za druhého a být až neuvěřitelně soudržní. Může to znít trochu jako klišé, ale tahle parta dokázala, že tým je víc než sebelepší jednotlivec.

Měli jste neskutečnou podporu od fanoušků během celé sezony i play off, jak moc vám k úspěchu pomohli?

Tohle je příjemná otázka. Naši fanoušci nám vytvořili kulisu, před kterou asi nikdo z nás ještě nehrál. Díky našemu kotli jsme se cítili jako doma i na venkovních utkáních. Tohle vítězství je naše společné! Věřím, že postup do první ligy do týmu přinesl novou motivaci, a nakonec z toho i kluci z našich mládežnických kategorií budou moct čerpat. Poděkování samozřejmě také patří našim rodinám, jež nám vytváří zázemí, díky kterému si tohle celé teď můžeme společně užívat.

Florbalisté Náchoda slaví postup do první ligy.Zdroj: Matouš Nýč/flickr.com

O to lepší, že jste dokázali baráž rozseknout doma?

Určitě. Myslím si, že to, co se strhlo bezprostředně po zápase, mluví za vše. Ideálnější scénář si asi neumím představit.

Jak budou probíhat oslavy?

Spontánní oslavy proběhly hned po zápase. Teď si asi dopřejeme chvilku odpočinku po dlouhém a náročném ročníku. Plánujeme ukončení sezony, kde si to doužijeme, jak se sluší a patří.

Jak celkově hodnotíte letošní sezonu, která byla opravdu úspěšná? Skvělá základní část, v play off finále a nakonec postup přes baráž…

Ano, už můžeme konstatovat, že byla úspěšná. Prošli jsme těžkými zápasy, ve kterých jsme určitě nebyli vždy favorité. Získali jsme hromadu zkušeností s mnohem ostřílenějšími soupeři. Dokázali jsme stupňovat naši výkonnost a postup je třešničkou na dortu za naši tvrdou práci.

Kde vidíte jako kapitán největší přednosti současného náchodského kádru?

Budu se opakovat, ale přednost tohohle týmu je v partě. Nezáleží na tom, jestli je člověk kapitán, nejlepší střelec, nejtrestanější hráč, nebo se nedostane do základní sestavy. Všichni společně jsme si šli za nastavenými cíli, vzájemně si pomohli a tah na jednu branku nás přivedl k těmto chvílím.