/KOOPERATIVA NBL, FOTOGALERIE/ Hradečtí basketbalisté ve středu večer vyzvou doma Olomoucko. Karty jsou před začátkem zápasu rozdané jasně. Pokud Východočeši vyhrají, budou na tom stejně jako jejich soupeř. V případě porážky se už mohou nejspíš chystat na baráž.

Královští sokoli Hradec Králové (v bílém) - Olomoucko 72:97 | Foto: Královští sokoli, René Josiek

Osmé kolo nadstavbové skupiny A2 nabídne enormně důležitý souboj dvou posledních týmů tabulky. Poslední Královští sokoli se v třebešské hale (18.00) utkají s předposledním týmem BK Redstone Olomoucko.

Je důležité vědět, že Hradec by se v případě vítězství nejenže na Hanáky dotáhl, ale dokonce by měl v tu chvíli i lepší bilanci vzájemných utkání. V letošní sezoně to oba rivalové mají mezi sebou zatím 2:2 na zápasy. V nadstavbě ale vyhráli dvakrát Moravané o 25 bodů.

Kanonáda! Sokoli prolomili černou sérii a vrátili se do boje o přímou záchranu

„Z mého pohledu je pro nás každý zápas klíčový. Tohle beru, že je duel proti nejbližšímu konkurentovi, co se týká udržení. Samozřejmě jsme ale v situaci, kdy vítězství proti komukoliv nás posunují v tabulce. Zaměříme se na to, abychom hráli s velkou energií a chutí zabojovat o výhru. Máme se jim za co revanšovat,“ uvedl hradecký kouč Richard Kucsa.

Co by podle něj mohlo být ve středeční bitvě klíčem k úspěchu? „Naše týmová i individuální obrana v první řadě. V posledním zápasu jsme měli mnoho ztracených míčů, tohle bude potřeba si také pohlídat. Obecně bude klíčem k úspěchu týmový výkon a maximální nasazení během celého zápasu,“ má jasno Kucsa.

Na Olomoucko se nedotáhli. Sokoli druhou výhru za sebou nepřidali, padli s USK

„Nejtěžší bude vydržet jejich tlak na míč při rozehrávce, dále nesmíme dělat hloupé ztráty a nechat je jednoduše skórovat. Musíme hrát chytře. Myslím si, že na Olomoucko máme,“ je přesvědčen rozehrávač Královských sokolů Tomáš Dvořák.

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 29 17 12 2383:2217 58.6

2. Slavia Praha 29 10 19 2231:2403 34.5

3. Olomoucko 29 6 23 2338:2593 20.7

4. Hradec Kr. 29 5 24 2082:2529 17.2