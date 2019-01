Brno, Náchodsko – Od pátku až do neděle soutěžili v Brně chlapci a děvčata o přeborníky ČR České obce sokolské ve všestrannosti. Ze Sokola Náchod odjely se župními družstvy dvě závodnice, které si vedly opravdu dobře a z Brna přivezly ve dvou závodnicích sedm cenných kovů.

V BRNĚ měl náchodský Sokol dvě zástupkyně a obě si vedly velmi dobře. Na snímku je úplně vpravo Barunka Ficencová, zcela vlevo je pak její oddílová kolegyně Lucie Řehůřková. | Foto: Archiv Sokola Náchod

V mladších žákyních I to byla Barunka Ficencová, která si na krk pověsila zlaté medaile ve sportovní gymnastice, v atletice a v celkovém desetiboji všestrannosti. Bronzovou medaili získala v plavání a stříbrnou medaili v soutěži družstev.



V mladších žákyních II si velmi dobře vedla Lucie Řehůřková, která se republikových soutěží zúčastnila vůbec poprvé. Rozhodně se v početném poli 46 závodnic neztratila a přivezla si bronzovou medaili ve sportovní gymnastice a zlatou medaili v soutěži družstev, kdy toto družstvo župy Podkrkonošské – Jiráskovy vyhrálo i zájezd do rakouských Alp. Lucie skončila celkově na nepopulárním, ale přesto pro krásném, čtvrtém místě. Navíc byla ještě šestá ve šplhu, stejnou příčku obsadila i v plavání a osmá byla v atletice. „I to jsou v tak širokém startovním poli opravdu krásná umístěné," těší její trenérku Mílu Vejrkovou.



Republikové přebory ve všestrannosti v Praze čekala i starší děvčata. Z Náchoda jich odjíždělo hned šest: Vejrková, Hurdálková, Chvojková, Zákravská, Andršová a Adamu.



Další skupina děvčat náchodského Sokola odjížděla ještě do Hradce Králové na krajské kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV), kde bojovaly za ZŠ Komenského Náchod o postup na republikové finále OVOV, které se koná v září tohoto roku v Praze. (dop, mr)