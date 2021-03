Do utkání v Židenicích vstoupil Jičín vedený hrající trenérkou Gabrielou Žůrkovou znamenitě, když se po pěkných kombinacích dostal do vedení o tři branky. A prá-vě první perioda rozhodla o zaslouženém vítězství.

K1 Florbal Židenice – KM automatik FBK Jičín 4:7 (1:3, 1:2, 2:2). Branky: 20. Pravcová, 34. Dernerová, 41. Indrová, 60. Romančáková – 10. Kuchařová, 10. Žůrková, 19. Erbanová, 25. a 51. Bachmaierová, 39. Růžičková, 49. Paulovičová.

Lucie Paulovičová, hráčka Jičína: „Bylo velké štěstí, že nám domácí nedali hned ze začátku gól. A pak rozhodly naše rychlé góly, které soupeřky zlomily.“

V nedělním utkání s Chodovem poslala Jičín do vedení Žůrková. Ale Pražanky ukázaly svoje kvality. Do první sirény vyrovnaly a v druhé periodě se dostaly do pohodlného vedení 4:1. Jičín na konci druhé části snížil, ale favoritky si koncovku zápasu pohlídaly.

KM automatik FBK Jičín – FAT PIPE FLORBAL CHODOV 3:5 (1:1, 1:3, 1:1). Branky: 13. Žůrková, 39. Pavlíková, 60. Kuchařová – 13. Suchanová, 25. Chaloupková, 36. Keprtová, 38. Chudá, 55. Poláková.

Extraliga žen - další výsledky - 22. kolo: Olomouc – Ostrava 0:13, Vítkovice – Mladá Boleslav 17:3, Panthers Praha – Bohemians 7:2.

Tabulka:

1. Vítkovice 20 20 0 0 0 197:49 60

2. FBC Ostrava 20 16 1 0 3 166:75 50

3. Chodov 19 16 0 0 3 118:51 48

4. Střešovice 16 12 0 0 4 95:51 36

5. Panthers 21 10 2 1 8 100:110 35

6. Olomouc 19 8 3 0 8 82:112 30

7. Židenice 20 5 3 2 10 84:97 23

8. Jičín 21 5 1 0 15 89:137 17

9. Tigers Start98 16 4 1 2 9 71:111 16

10. Bohemians 18 4 0 2 12 73:114 14

11. Mladá Boleslav 20 3 1 3 13 70:135 14

12. Bulldogs Brno 20 0 0 2 18 54:158 2