FbŠ Bohemians – Finance Novák FBK Jičín 6:5 (3:1, 3:2, 0:2).

Branky: 4. Luklynska, 15. a 24. Vodičková, 18. Faltová, 34. Vaníčková, 38. Siňorová – 12. a 41. Žůrková, 25. Kuchařová, 26. a 56. Bachmaierová. Rozhodčí: Cigl – Hejzlar. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 78.

1. Vítkovice 21 21 0 0 0 245:51 63

2. Chodov 20 16 3 0 1 165:59 54

3. Ostrava 21 15 1 0 5 182:74 47

4. Střešovice 20 13 2 1 4 140:69 44

5. Bulldogs Brno 20 12 0 1 7 118:85 37

6. Bohemians 20 8 1 1 10 112:108 27

7. Start98 20 8 1 1 10 117:137 27

8. Olomouc 20 8 0 1 11 95:110 25

9. Jičín 21 4 0 3 14 93:176 15

10. Liberec 20 3 3 0 14 70:165 15

11. Panthers Praha 20 2 0 1 17 48:221 7

12. FA Ml. Boleslav 21 0 1 3 17 61:191 5

Národní liga, skupina západ – 21. kolo

Hradec v neděli hostil Orku v zápase o druhé místo a tedy lepší výchozí pozici pro výběr soupeře do play off. Velmi kvalitní a zároveň tvrdý zápas byl také rozhodnut až v samém závěru, kdy hradečtí florbalisté stihli během necelých tří minut vstřelit tři branky. Hradec už nemůže být hůře než druhý a teoreticky ještě může v případě klopýtnutí Plzně usilovat o první příčku.

FbC Hradec Králové – ASK Orka Čelákovice 7:4 (2:2, 1:1, 4:1).

Branky: 6. a 60. Heger, 20. Fous, 27., 58. a 60. Hušek, 42. Koubek – 4. Špalek, 19. Kolář, 23. Remeš, 42. Němeček. Rozhodčí: L. Ležák – M. Ležák. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 126.

Tomáš Pokorný, trenér Hradce Králové: „Vyrovnané utkání, které mělo již nádech play off. Jsme rádi, že se nám podařilo utkání ve třetí třetině zlomit a soupeři tak porážku oplatit.“

Náchod přivítal na domácí půdě aktuálního lídra tabulky - Slavii Plzeň. Náchodští hráči se prezentovali bojovným výkonem, který Plzni příliš nevoněl. V čase 54:30 bylo skóre 3:0 ve prospěch domácího týmu a vypadalo to na velké překvapení. Nicméně hosté ukázali, proč jsou na špici tabulky, když dokázali zápas srovnat a po 19 vteřinách v prodloužení dokonce otočit.

Florbal Primátor Náchod – FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň 3:4 p. p. (1:0, 1:0, 1:3 – 0:1). Branky: 14. a 55. J.Mikšovský, 37. M. Mikšovský – 55. Konrady, 56. Mikolášek, 60. Huleš, 61. Štědrý. Rozhodčí: Benačan – Šaroch. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 50.

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Výsledek je pro naše hráče krutý, pětapadesát minut jsme nulovali nejlepší ofenzivu v lize. Není to ale jen černé, i když to tak mnoho hráčů aktuálně vidí. Obrovským pozitivem je předvedená hra, kde se objevují prvky, na kterých makáme v tréninku.“

Jaroměř se představila netradičně v úterý a to na půdě Prague Tigers, domácí ještě stále před tímto zápasem živili naději na postup do play off Národní ligy. U obou týmů bylo vidět, že je pro ně případný bodový zisk důležitý a podle toho to vypadalo také na hřišti. Vyrovnané a dramatické utkání rozhodl domácí hráč Řádek v čase 52:15.

Prague Tigers – TJ Sokol Jaroměř 8:7 (4:1, 1:4, 3:2).

Branky: 15. a 18. Manek, 16. a 53. Řádek, 18. Masár, 39. Kratina, 41. Sákra, 47. Ševčík – 16. Hofman, 23. Kroupa, 30. a 34. Sucharda, 30. Hejzlar, 41. To Černý, 43. Lhotský. Rozhodčí: Monzer – Procházka. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 20.

Roman Balcar, vedoucí mužstva, Jaroměř: „Vstup do zápasu byl z naší strany hodně špatný. Druhá třetina přinesla obrat k lepšímu a zápas jsme vyrovnali. Ve třetí jsme dokázali jít do vedení, ale výkon ze druhé třetiny jsme nezopakovali a tak nakonec vyhrál tým obětavější a bojovnější.“

1. Plzeň 21 13 5 0 3 162:112 49

2. Hradec Králové 21 15 1 0 5 167:93 47

3. Čelákovice 21 13 1 1 6 133:104 42

4. Jaroměř 21 10 3 3 5 125:107 39

5. Panthers Praha 21 11 1 1 8 136:120 36

6. Traverza 21 9 3 3 6 114:116 36

7. Náchod 21 8 3 5 5 107:90 35

8. Králův Dvůr 21 7 1 1 12 119:139 24

9. Benešov 21 7 1 0 13 110:152 23

10. Prague Tigers 21 6 0 3 12 111:143 21

11. Turnov 21 4 0 3 14 94:133 15

12. Rudná 21 2 2 1 16 96:165 11

Divize C – 21. kolo

FBC Panthers Liberec – Orel Rtyně v Podkrkonoší 8:9 (4:4, 1:2, 3:3).

Branky: 3., 11., 24. a 54. Sekyra, 4. Krebs, 15. Neuman, 49. Král, 60. Szabo – 13. a 34. Geisler, 14. a 42. Téra, 18. Martinec, 18. Vacek, 23. Petera, 46. Balcar, 51. Kuře. Rozhodčí: Suchý – Křepelák. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 11.

Florbal Primátor Náchod B – FBC Kutná Hora 5:3 (1:2, 3:1, 1:0). Branky: 13. Vlášek, 21., 38. a 59. Macháček, 25. Grulich – 2. Listík, 11. Martin, 29. Petrásek. Rozhodčí: Ryant – Hrdlička. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 22.

Floorball Club FALCON – TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 10:9 (3:1, 4:3, 3:5).

Branky: 4. a 46. Bouma, 14. a 32. Beer, 18. Škrdla, 30. Štěpán, 30. Nejedlý, 34. Navrátil, 47. Budáč, 59. Horák – 19., 29. a 42. Janíček, 35. Háze, 40. Neumann, 41. a 46. Suk, 49. Kuneš, 60.Vágner. Rozhodčí: Kozlík – Přibyl. Vyloučení: 3:7. Využití: 3:1. Diváci: 112.

TJ Sokol Koberovy – FBŠ Všestary 7:6 po nájezdech (0:1, 2:4, 4:1 – 0:0).

Branky: 28. a 47. Slavík, 37. Hlavnička, 41. Havrda, 41. Šikola, 60. Jiránek, Hlava – 9. Novák, 22. Kubec, 23. Vlastník, 33. Hellmann, 39. Macháček, 53. Kubec. Rozhodčí: Láska – Horák. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:2. Diváci: 15.

1. Slavia Praha 21 14 2 2 3 171:101 48

2. Liberec B 21 15 1 0 5 175:126 47

3. Kutná Hora 21 14 2 1 4 118:82 47

4. Rtyně 21 13 0 3 5 168:128 42

5. Všestary 21 10 0 2 9 149:139 32

6. Dvůr Králové 21 9 1 3 8 120:123 32

7. Panthers Liberec 21 8 2 2 9 161:176 30

8. Náchod B 21 9 1 1 10 101:132 30

9. FA Ml. Boleslav 21 7 2 1 11 120:122 26

10. FALCON 21 7 1 0 13 149:147 23

11. Koberovy 21 3 2 0 16 90:156 13

12. Kolín 21 2 1 0 18 103:193 8

- s přispěním Davida Šimečka