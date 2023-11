Florbalisté Náchoda se ze začátku na palubovce posledního týmu Národní ligy, skupiny Západ Benešova trápili. Od druhé dvacetiminutovky však začali diktovat tempo hry a nakonec si dokráčeli pro zaslouženou výhru 10:5 a potvrdili, že letos patří mezi špičku. Jaroměř naopak prohrála druhý mač v řadě, když doma těsně nestačila na Slavii Plzeň. V Divizi C hrála šlágr náchodská rezerva proti Rtyni.

Sestřih zápasu Benešov - Náchod 5:10. | Video: Florbal Náchod

Jaroměřský Sokol se na domácí palubovce probral až ve třetině, když už prohrával 0:4. Duel po brankách Michala Janečka a dvou Tomáše Urbana pořádně zdramatizoval, vyrovnat se mu bohužel nepovedlo.

Národní liga, skupina Západ

SK Florbal Benešov - Florbal Primátor Náchod 5:10

Fakta - branky: 14. a 36. Vojtíšek, 25. Pavlíček, 33. Garreis, 46. Šimek - 14. a 54. J. Mikšovský, 23. a 33. Špaček, 34. Rázl, 35. M. Mikšovský, 39. a 45. Macháček, 45. Tlučhoř, 48. Prause. Rozhodčí: John – Starý. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 21. Zásahy brankářů: Hnátek 27 - Skalický 31. Třetiny: 1:1, 3:5, 1:4.

Lukáš Brož, trenér Benešova: „Náchod potvrdil svojí pozici v tabulce, ale určitě výsledek neměl zadarmo. První třetina z naší strany byla zvládnutá na výbornou, ale od půlky zápasu jsme i kvůli smolným gólům tahali za kratší konec. Musíme se poučit a příští zápas zvládnout lépe.“

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Velmi špatný vstup do zápasu, který jsme předvedli, je velkým vykřičníkem do zbytku sezony. Věděli jsme, co nás čeká a přesto jsme se přizpůsobili soupeřově hře. Na druhou stranu musím hráče pochválit za reakci ve druhé třetině, kdy jsme hru dokázali zjednodušit a proměňovat šance. Díky tomu jsme zápas vyhráli a odvážíme si důležité tři body do tabulky a nové zkušenosti.“

TJ Sokol Jaroměř - FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň 3:4

Fakta - branky: 44. Janeček, 47. a 56. Urban – 6. a 10. Kuhajda, 18. Šedivý, 24. Huleš. Rozhodčí: D. Bezucha – M. Bezucha. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 75. Zásahy brankářů: Völgyi 21 - Dolák 36. Třetiny: 0:3, 0:1, 3:0.

Tomáš Křovina, vedoucí mužstva Jaroměře: „První dvě třetiny jsme téměř nebyli na hřišti. V poslední části jsme konečně začali hrát, co jsme chtěli, ale bohužel už bylo pozdě.“

Jakub Šimek, trenér Plzně: „Důležitá výhra hlavně pro naši psychiku. Soupeř kousal z rychlých útoků. Ve třetí třetině jsme nepřidali branky a Jaroměř naopak svou bojovností před naším brankářem snížila, takže bylo o co hrát až do konce zápasu.“

Aktuální tabulka Národní ligy, skupiny Západ

1. Panthers Praha 9 8 1 0 0 72:47 26

2. Florbal Primátor Náchod 9 6 0 1 2 67:49 19

3. FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň 9 6 0 0 3 73:56 18

4. TROOPERS 9 5 1 0 3 66:64 17

5. FBC DOŠWICH MILEVSKO 9 4 2 0 3 72:65 16

6. FBK Atlas Blansko 9 3 2 1 3 53:52 14

7. Florbal TJ Kobylisy 9 4 0 0 5 58:54 12

8. Spartak Pelhřimov 9 3 1 0 5 38:46 11

9. TJ Sokol Jaroměř 9 3 0 1 5 45:54 10

10. T.B.C. Králův Dvůr 9 3 0 1 5 59:72 10

11. FbC Písek 9 1 0 2 6 29:47 5

12. SK Florbal Benešov 9 1 0 1 7 44:70 4

Divize C

Jednoznačný šlágr soutěže se hrál o víkendu v Rtyni, kam přijel rezervní tým Náchoda. Souboj o první místo nabídl vyrovnanou partii a kvalitní florbal. Přítomných 139 diváků se dočkalo pouze dvou branek ze hry. Hosty poslal ve druhé třetině do vedení David Špaček.

Domácí dokázali srovnat krok až v poslední minutě při hře bez gólmana, když se 27 vteřin před třetí sirénou prosadil Miroslav Kábrt. Rtyně pak byla přesnější v nájezdech, ten rozhodující proměnil Miroslav Kuře.

Orel Rtyně v Podkrkonoší - Florbal Primátor Náchod B 2:1 po nájezdech

Fakta - branky: 60. Kábrt, rozh. nájezd: Kuře – 28. Špaček. Rozhodčí: Lešák – Vejvoda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 139. Zásahy brankářů: Seidl 20 - Stuchlík 25. Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 0:0.

Karel Havlíček, trenér Rtyně: „Naprosto vyrovnané utkání, škoda, že je jich v divizi tak málo. Myslím si, že stojí za to vyzdvihnout výkony obou gólmanů, klobouk dolů. Jsme rádi, že se nám podařilo ke konci utkání vyrovnat a omlouváme se fanouškům, že těch branek nepadlo víc. Nicméně děkujeme soupeři za velmi kvalitní a fyzicky náročné utkání. Budeme se těšit na odvetu, že si opět zahrajeme florbal a ne žádnou bramboračku. Děkujeme i úžasným fanouškům za nejlepší atmosféru, byla fantastická.“

Daniel Prouza, trenér Náchoda B: „Jsme s výkonem našeho týmu spokojeni. Po většinu zápasu jsme kontrolovali hru, i soupeř měl však ve hře několik velmi dobrých pasáží, zejména ve druhé polovině prostřední třetiny. Ve třetí třetině jsme nevyužili své šance a Rtyně při hře v šesti vyrovnala. V nájezdech byl soupeř o jeden gól lepší.“

Aktuální tabulka Divize C

1. Florbal Primátor Náchod B 9 7 0 1 1 58:29 22

2. Orel Rtyně v Podkrkonoší 9 6 2 0 1 60:35 22

3. TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 9 5 1 2 1 53:38 19

4. Floorball Club Falcon 10 6 0 0 4 66:60 18

5. ACEMA Sparta Praha U23 B 9 4 0 1 4 70:57 13

6. Florbal Jablonec n. N. 9 4 0 1 4 48:52 13

7. Finance Novák FBK Jičín 9 3 1 2 3 51:60 13

8. Florbalová akademie MB 10 2 3 0 5 60:71 12

9. FBC Slavia Praha 9 2 2 1 4 50:48 11

10. FBC Panthers Liberec 11 3 1 0 7 75:97 11

11. T.K.S. TJ Turnov 9 2 0 2 5 40:51 8

12. FBC Liberec B 9 1 1 1 6 61:94 6