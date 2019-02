Náchod - Náchodští florbalisté se nachází v kritické situaci, tři kola před koncem základní části jim patří poslední čtrnácté místo v první lize.

Florbalisté Náchoda i přes dobrý výkon nestačili na Havířov. | Foto: florbalnachod.cz

Florbalisté Náchoda podlehli ve vyrovnaném utkání Havířovu 6:8. Ještě necelou minutu a půl před koncem byl stav nerozhodný, zápas rozhodla nešťastná vlastní branka. Hosté poté dali výsledku konečnou podobu gólem do prázdné branky.

„Asi nejlepší výkon v sezoně. Soupeře jsme přehrávali a vytvořili jsme si velké množství šancí. Bohužel soupeř byl efektivnější a nakonec šťastnější, když utkání rozhodla vlastní branka. Zbývají tři utkání do konce základní části, uděláme maximum abychom šli do baráže a až do konce bojovali o udržení první ligy v Náchodě,“ řekl trenér Náchoda Tomáš Třešňák. (fn)