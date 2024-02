Florbalisté z Náchodska dělají svým příznivcům v posledních době hodně radosti. V 21. kole Národní ligy, skupiny Západ oba východočeské celky zvítězily venku. Jaroměř si přivezla výhru z Písku, Náchod ve šlágru kola přejel brněnský celek Troopers. Před závěrečným kolem základní části je Sokol čtvrtý, Rytíři ještě o příčku výš.

Náchod (v černém) vyhrál třikrát v řadě, naposledy v Brně. | Foto: TROOPERS/flickr

Podruhé v řadě nasázel kapitán Jaroměře Michal Nožička hattrick a znovu dovedl svůj tým k výhře. Ta se však na palubovce houževnatého Písku nerodila vůbec lehce. Sokol se sice dostal už ve 22. minutě do vedení 3:0, jenže domácí do druhé sirény dvěma brankami korigovali. Rozhodující náskok si tak celek z východních Čech vybojoval v poslední periodě, kdy nejprve soupeři odskočil do vedení 5:2, aby si i po dalších gólech ze závěru zápasu došel pro zasloužené tři body.

„Utkání bylo hodně ubojované. Nepřijeli jsme sem se stoprocentním kádrem, protože máme velkou marodku, takže jsme za vítězství rádi,“ uvedl vedoucí mužstva jaroměřského Sokolu Tomáš Křovina.

FbC Písek - TJ Sokol Jaroměř 3:7

Fakta - branky: 25. Slepička, 31. Králík, 48. Kolínský – 13., 42. a 57. Nožička, 22. Kuštan, 22. a 42. Hejzlar, 59. Rolín. Rozhodčí: John – Starý. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 152. Zásahy brankářů: Dvořák 12, Tvrdík 5 - Völgyi 31. Třetiny: 0:1, 2:2, 1:4.

Náchodská dominance v Tuřanech

Náchodští v souboji o třetí místo přejeli Troopers naprosto jednoznačně. Za výhrou už nakročili v první dvacetiminutovce, kdy nasázeli pět branek. V tuřanské sportovní hale následně ovládli zbylé dvě třetiny a potvrdili luxusní formu. Hattrick zaznamenal Kříž, dva góly přidal Špaček.

„Povedl se nám vstup do utkání, kdy jsme odskočili domácím. Poté si myslím, že jsme dokázali držet tempo po celých šedesát minut, za což mluví výsledek, že jsme každou třetinu dokázali vyhrát větším brankovým rozdílem,“ začal hodnocení trenér Náchoda Tomáš Třešňák.

„Chtěli jsme navázat na poslední zápasy, které se nám povedly, udělali jsme trošku úpravy ve hře. Jsem rád, že to co trénujeme, se propisuje v duelech. Kluci makají a odměnou jsou vítězství.“

TROOPERS - Florbal Primátor Náchod 4:11

Fakta - branky: 10. a 17. Makyča, 17. Jelínek, 31. Ruber - 4. Matoulek, 5. J. Mikšovský, 6., 12. a 34. Kříž, 16. Čáp, 25. M. Svoboda, 30. Rázl, 42. a 50. Špaček, 45. Kubelka. Rozhodčí: Humeňanský – Minařík. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 103. Zásahy brankářů: Melichar 24 - Skalický 10. Třetiny: 3:5, 1:3, 0:3.

Jaroměř v posledním kole základní části vyzve v sobotu od 19 hodin doma Milevsko. Náchod o den později přivítá Blansko. Duel začne v 17.00.

Kompletní informace o Národní lize, skupině Západ zde.