Je mu teprve sedmnáct let. V uplynulém ročníku vystřelil jako Kometa. Ač Hradečák, chytá za florbalový tým Sokol Pardubice. To není zase až tak častý jev. Talentovaný gólman Martin Haleš, syn fotbalového rozhodčího a svazového funkcionáře Vladana Haleše, se v této sezoně prosadil do A týmu mužů a pravidelně čapal v Superlize. Navíc si nevedl vůbec špatně. Ba naopak, zazářil!

V závěru sezony přispěl k záchraně nejvyšší soutěže a ještě předtím pomohl mužstvu k senzačnímu prvenství v Českém poháru. Za své výkony si vysloužil nominaci do české juniorské reprezentace, která se od 8. května zúčastní světového šampionátu v kanadském Halifaxu.

Jak jste se dostal k florbalu? Váš otec je v kraji známý fotbalový rozhodčí a funkcionář, tak nezkoušel jste původně spíš fotbal?

V první třídě jsem začal s fotbalem. Později mě ale přemohla delší nemoc a už se mi pak nechtělo vracet do toho kolektivu. Kamarád ze třídy mi nabídl, abych zkusil jít s ním na trénink florbalu. Chytlo mě to a zůstal jsem u něj doteď.

Čím vás sport s děravým míčkem nejvíce uchvátil?

Je to takové speciální, originální. Líbí se mi ta mentalita lidí, není to profesionální sport, ale všichni, kteří se do florbalu angažují, se chovají profesionálně a na nejvyšší úrovni. Je to rychlý, dynamický a tvrdý sport, při kterém není nikdy nuda.

Coby Hradečák nyní hájíte barvy Pardubic. Tohle spojení nebývá až tak zvykem. Setkáte se občas s nějakými narážkami či vtípky?

Jojo, vtípky na můj účet létají často. Ale už to tak neprožívám, myslím, že už si na to všichni zvykli. Zpětně to beru jako dobrý krok pro můj florbalový růst. Na své masce mám vzpomínku na své rodné město – skicu Bílé věže.

V letošní sezoně jste začal zářit v dospělém A týmu. Přispěl jste mimo jiné k záchraně Superligy a k cennému triumfu v Českém poháru. Není to v sedmnácti letech start jako z pohádky?

Ano, je to snový start mezi dospělými, ale doufám, že to není také vrchol. Sezonu hodnotím určitě kladně, chytal jsem pravidelně Superligu jako jediný gólman juniorského věku, což bylo pro mě důležité směrem k nominaci na MS juniorů.

Jeden ze superligových zápasů se odehrál i v Hradci Králové. Měl jste tam vzhledem k rodině i kamarádům to pravé domácí prostředí? Jak se vám v třebešské hale proti Tatranu Střešovice chytalo?

Bylo to krásné. Přišla skoro celá rodina, takže to bylo příjemné. Užil jsem si to, halu mám 10 minut od baráku.

V čem vidíte největší rozdíl mezi juniorským a dospělým florbalem?

Asi budu opakovat hodně kluků, ale ten rozdíl je velký. Největší je podle mě v přístupu jak hráčů, tak celého realizačního týmu. Samozřejmě je i rozdíl v rychlosti a tvrdosti střel, řešení situací.

Již brzy se zúčastníte mistrovství světa juniorů v kanadském Halifaxu. S jakými cíli odcestuje český tým?

Cíle jsou určitě vysoké. Medaile je náš cíl a čím vyšší, tím lepší!

Čeho byste chtěl ve florbalu do budoucna dokázat? Máte nějaké mety či sny? Začněme nejprve od příští sezony.

Příští sezonu se pravděpodobně nic nezmění. Určitě chci chytat pravidelně Superligu a do budoucna bych chtěl zkusit nějaké angažmá v zahraničí, v TOP 3 florbalovych zemích – Švédsko, Finsko, Švýcarsko. A určitě bych se chtěl poprat o místo v kádru mužské reprezentace.

Nominace ČR na MSJ v kanadském Halifaxu

Brankáři: Martin Haleš (Sokol Pardubice), Lukáš Kříž (Tatran Střešovice). Hráči: Dominik Beneš (Florbal Ústí), Jakub Boček (Black Angels), Jakub Buršík, Filip Forman, Josef Juha, Patrik Šebek (vš. FbŠ Bohemians), Šimon Doubek, Daniel Eremiáš, Martin Řezáč (vš. Florbal Chodov), Matěj Havlas (EräViikingit/Finsko), Petr Koláčný (Bulldogs Brno), Kryštof Malina (1. SC Vítkovice), Matyáš Šindler (Ostrava), Jonáš Kreysa, Filip Langer, Ondřej Sádlo, Pavel Sládeček, Dalibor Švéda (vš. Střešovice).

Program Čechů na MSJ

Středa 8. května, 16.00: Švédsko – Česká republika.

Čtvrtek 9. května, 12.00: Česká republika – Dánsko.

Pátek 10. května, 12.00: Česká republika – Slovensko.

Sobota 11. května, 13.00: B1 – A2; 16.00: B2 – A1.

Neděle 12. května, 15.00: zápas o bronz; 18.00: finále.