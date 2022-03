Pardubičtí basketbalisté ho ovládli systémem „start – cíl“. Za celých čtyřicet minut nepustili Královské sokoly ani jednou do vedení. V hodně ofenzivně laděném prvním poločase si domácí udržovali náskok mezi pěti až deseti body, ve třetí čtvrtině, kdy byly obrany přece jen z pevnějšího materiálu, se natrvalo dostali do dvouciferného vedení. Beksa kontrolovala dění na palubovce, nepřipustila významnější drama a dokráčela si pro přesvědčivé vítězství. Až zarážející byl přitom propastný rozdíl na doskoku mezi oběma rivaly a za pozornost stojí padesátiprocentní úspěšnost pardubických trojkařů (22/11).

Dino Repeša, trenér Pardubic: Rád bych poděkoval fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru, i proto bylo derby tak skvělé. Myslím si, že jsme zápas od začátku kontrolovali, ale v naší hře byly chyby. Za klíčovou bych označil naši převahu na doskoku, viděl jsem na mém týmu opravdu velký hlad. Důležité bylo i to, že hráči, kteří do utkání přišli z lavičky, hráli velmi aktivně. Hradecký tým má dobrou kvalitu, zvlášť v útoku, ale zápas jsme zvládli, za což jsme velmi rádi, protože pro nás byl velice důležitý.

Tomáš Vyoral, hráč Pardubic: Řekl bych, že můžeme být spokojeni. Vyhráli jsme, myslím, že jsme celé utkání kontrolovali, že jsme byli jasně lepší než Hradec. Skóre mohlo být daleko výraznější. Rozhodující náskok jsme si vytvořili na konci prvního poločasu, pak už jsme ho víceméně hlídali až do konce a dokázali jsme ho ještě o něco navýšit. I proto, že jsme bránili o chloupek lépe než Hradec, i když ani z naší strany obrana nebyla ideální.

Lubomír Peterka, trenér Hradce: Gratuluji Pardubicím k vítězství. My jsme si ho nezasloužili, protože v prvním poločase jsme ještě stáli někde v Opatovicích… Pustili jsme domácí do jejich rychlé hry, oni nám dunkovali z protiútoků, získali pohodu. Dostali jsme 54 bodů. Druhý poločas už byl o něčem jiném, začali jsme hrát to, co jsme chtěli a byla to plichta. Kdyby nám padlo pár střel, mohlo to být ještě zajímavější, ale domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli.

Adam Goga, hráč Hradce: Za prvé bych chtěl pogratulovat Pardubicím. Od nás to nebylo povedené utkání, hlavně na obranné půlce. V prvním poločase jsme absolutně nebránili, nechávali jsme domácím volné střely i nájezdy, tam se utkání zlomilo. Druhý poločas už byl mírně lepší, drželi jsme se, ale pořád to nebylo ono. Rozhodl špatný začátek a 54 inkasovaných bodů v prvním poločase.

KOOPERATIVA NBL, skupina A1, 7. kolo:

BK Pardubice – Královští sokoli Hradec Králové 93:79 (29:22, 54:42, 70:60). Body: Walton 17, Vyoral 15, Vrankovič 14, Henry 12, Potoček 11, Burda 10, Svoboda 4, Pekárek 4, Šafarčík 4, Švrdlík 2 – Pavlovič 15, Sedmák 15, Škranc 13, Peterka 12, Goga 11, Stamenkovič 9, Vujovič 3, Šoula 1. Rozhodčí: Blahout, Karafiát, Perlík. Fauly: 18:17. Trestné hody: 9/8 – 18/11. Trojky: 11:10. Doskoky: 49:30. Diváci: 632.