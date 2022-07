FOTO: Tři smolné prohry a teď neporažené Srbsko. Zvednou se mladé volejbalistky?

/GALERIE/ Volejbalové mistrovství Evropy kadetek (hráček do 17 let) 2022 je v plném proudu, odehrány jsou tři hrací dny. Dvanáct týmů je rozdělených do dvou šestičlenných skupin. Jedna z nich, za účasti českého výběru, se hraje v hale Slavie Hradec Králové, druhou hostí Prostějov.

Český tým na domácím ME U17 v Hradci Králové. | Foto: Ondřej Driml, Český volejbal