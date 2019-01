Náchodsko - Dalším mistrovským kolem pokračovaly okresní přebor ve Futsalu FIFA a Horská liga. Futsalisté Skršice–Tošova stále drží těsný náskok, Horské lize vládne Reál Česká Čermná.

Futsal FIFA:

Hřiště Vernéřovice: FK Vernéřovice – FCS Dobruška 2:1 (1:0). Jakub Slovák, David Pánek – Michal Tupec. ŽK: 0:0. V. Petrovice – FOSP Ř. Lhota B 1:3 (1:2). Petr Motyčák – Martin Tylš 2, Filip Novák. ŽK: 0:0. FCS Dobruška – V. Petrovice 3:2 (0:2). Miloš Petr, Michal Tupec, Jiří Matějů – Jakub Borna 2. ŽK: 0:1. ČK: 0:2. FOSP Ř. Lhota B – FK Vernéřovice 2:1 (1:1). Filip Novák 2 – Jakub Slovák. ŽK: 0:0.



Hřiště Žďárky: So Žďárky B – Baník Vamberk hosté se nedostavili. Orel Zbečník B – So Opočno 4:0 (2:0). Lukáš Vlach 2, Miloslav Špaček 2. ŽK: 0:0. Baník Vamberk – Orel Zbečník B hosté se nedostavili. So Opočno – So Žďárky B 4:2 (1:1). Pavel Bielik 2, Jaroslav Flígr 2 – Jiří Hurdálek, Jiří Hanzl. ŽK: 0:0. So Žďárky B – Orel Zbečník B 0:3 (0:2). Michal Lukášek, Petr Málek, Pavel Novák. ŽK: 0:0.



Hřiště Skršice: FC Skršice-Tošov – So Žďárky A 3:1 (1:0). Vladimír Sapižák 2, Jan Kašpar – Vojtěch Martin. ŽK: 0:0. So Jasenná – Orel Zbečník A 1:2 (0:1). Pavel Moravec – Jiří Šulitka, Martin Nosek. ŽK: 2:0. So Žďárky A – So Jasenná 2:1 (1:0). Milan Hanzl, Petr Zelený – Martin Zapadlo. ŽK: 1:0. Orel Zbečník A – FC Skršice-Tošov 3:0 (1:0). Roman Ansorge, Jiří Šulitka, Martin Nosek. ŽK: 0:0. ČK: 0:1. FC Skršice-Tošov – So Jasenná 3:1 (2:0). Petr Němeček, Vladimír Sapižák, Jan Kašpar – Jaroslav Horák. ŽK: 0:0.

Horská liga:

Hřiště Borová: So Borová – Knauf Střelci Lipí 1:4 (1:4). Michal Školník – Marek Dopita 4. ŽK: 0:0. Triker Borová – SK Č. Čermná 11:0 (4:0). Luděk Školník 2, Miroslav Malík 2, Jiří Sedláček 2, Tomáš Petr 2, Petr Dědek 2, David Plšek. ŽK: 0:0. Knauf Střelci Lipí – Triker Borová 0:8 (0:4). Miroslav Malík 3, Jiří Sedláček 2, David Plšek, Petr Dědek, Tomáš Petr. ŽK: 1:0. SK Č. Čermná – So Borová 1:1 (1:0). Pavel Kučera – Miroslav Balcar. ŽK: 0: 0.



Hřiště Branka: Fialky Branka – Knauf Inter Lipí 2:4 (2:0). Lukáš Khun, Petr Svatoš ml. David Ptáček 2, Tomáš Silvan, Michal Laštovic. ŽK: 0:0. FC Branka – Knauf Starci Lipí 1:8 (1:5). Vratislav Balcar – Daniel Kozák 5, Ladislav Horník 2, Petr Jirásek. ŽK: 0:0. Knauf Inter Lipí – FC Branka 7:0 (3:0). Ondřej Ptáček 3, Tomáš Silvan, David Ptáček, Ondřej Horník, Jan Habr. ŽK: 0:0. Knauf Starci Lipí – Fialky Branka 2:3 (1:2). Jaromír Ptáček, Radek Tláskal – Lukáš Král, Lukáš Jarý, Jiří Mytiska. ŽK: 0:0.