U velkého úspěchu byla i trojice chrudimských futsalistů - Matěj Slováček, Tomáš Koudelka a David Drozd, jeho bratr kvůli pozdě vyhodnocenému testu na koronavir do odvety zasáhnout nemohl. Jedním z hrdinů, kteří se na významném úspěchu podíleli byl i Matěj Slováček, který se v penaltovém rozstřelu nemýlil a proměnil.

Jaké jsou pocity krátce po postupu na MS?

Pocity jsou krásné, pro naši generaci to byla možná poslední šance postoupit na mistrovství světa a možná nám ani teď nedochází, jak velký úspěch to pro nás je, protože z Evropy se na mistrovství světa dostalo pouze sedm nejlepších týmů. Je to paráda.

Rešetár trpěl na tribuně. Pak slavil



Zřejmě nejvíc nervózní člověk v hale. Kapitán Lukáš Rešetár je zvyklý úspěchy či neúspěchy prožívat přímo na palubovce, v barážové odvetě s Chorvatskem mu však bylo toto privilegium upřeno. V prvním zápase totiž po dvou diskutabilních žlutých kartách uviděl kartu červenou a musel do sprch předčasně. Odvetu pak sledoval jen z tribuny. Nervozita se ale rázem změnila v obří euforii. Krátce po zvládnutém rozstřelu již mohl postup slavit se svými spoluhráči.

Čím jste podle vás Chorvaty udolali?

Myslím si, že rozhodla koncentrace a odhodlání, makali jsme jeden za druhého. Věděli jsme, že po pauze nejsme v optimální formě a budeme to muset nahradit bojovností, což nakonec přineslo úspěch.

Troufl jste si jít na penaltu v závěrečném nerváku. Věděl jste přesně, kam ji chcete kopnout?

Úplně jsem si nevěřil, několik posledních penalt jsem neproměnil, ale už jsem v pozici, kdy musím brát zodpovědnost na sebe a na penaltu jsem prostě šel. Chtěl jsem ji kopnout doleva nahoru, což se téměř povedloa spadlo to tam.

Nakonec to dobře dopadlo, dá se říct, co pro vás další účast na MS znamená?

Moc se na mistrovství těšíme. Je to největší akce, které se můžeme zúčastnit a atmosféra mistrovství světa je jedinečná. Doufám, že budeme pokračovat v podobných výkonech i tam.

Pro vás byly barážové zápasy vlastně první v nové sezoně. Cítil jste ještě větší nerozehranost než ostatní hráči?

Musím přiznat, že jsem měl z prvního zápasu velké obavy. Fyzická kondice není úplně optimální a o rozehranosti nemluvě. Snažil jsem se hrát jednoduše a nedělat si zbytečné problémy. Kluci na tom byli asi lépe, ale taky není optimální hrát takové zápasy po měsíční pauze.

Co vaše zdravotní problémy? Už je vše stoprocentně v pořádku?

Doufám, že ano. Nyní musím dohnat tréninkové manko a co nejlépe se připravit na nadcházející zápas v Lize mistrů proti finskému mistrovi.