Jdou za svým snem. Futsalisté Chrudimi touží postoupit na závěrečný turnaj honosné Ligy mistrů. K tomu jim zbývají dva kroky. První hodlají udělat v sobotu večer. V domácí sportovní hale hostí od 19 hodin mistra Lucemburska, tým FC Differdange 03. A cílí na postup.

Pokud svěřenci brazilského trenéra Felipe Condeho soupeře zdolají, budou mezi šestnácti nejlepšími týmy Evropy a od postupu do elitního turnaje je bude dělit jeden soupeř, jedno vítězství.

Nejdřív však Východočeši musejí v nejprestižnější evropské soutěži přejít přes Lucemburčany, velkou neznámou. Jaký tým do České republiky tedy dorazí?

Klub z Differdange na futsalové mapě již malou stopu zanechal. Jedná se již o jeho třetí účast v Lize mistrů. Dosavadní vystoupení se však nedají hodnotit příliš úspěšně - lucemburský tým dosud uhrál v základních skupinách jediný bod za remízu s kosovským šampionem.

Kádr lucemburského mistra je skoupý na domácí futsalisty, v mužstvu je všeho všudy jediný, který s týmem brázdí cestu od jeho vzniku a právem nosí i kapitánskou pásku. Kromě jednoho Chorvata je zbytek mužstva složen ze zkušených portugalských hráčů, nejvýraznější postavou je Djo, jenž dlouhá léta nastupoval v dresu slavného Sportingu Lisabon. Českým fanouškům je známé jméno Teka, hráče, který v předchozích dvou sezonách působil ve Svarogu Teplice v nejvyšší tuzemské soutěži.

Differdange si účast v letošním ročníku Ligy mistrů vysloužilo, stejně jako Chrudim, díky průběžnému prvnímu místu při předčasném ukončení lucemburské ligy vinou koronaviru. V předkole porazil Helveticu Londýn 6:0.

Strašákem jen covid

Tým trenéra Condeho absolvoval ve čtvrtek dopoledne povinné testování a nervózně čeká na výsledky.

„Čekáme na výsledky testů na COVID-19, to v nás vyvolává určitou nejistotu. Jinak jsou všichni stoprocentně připraveni na zápas, trénujeme na vysoké úrovni a věříme, že se nám zápas povede. Všichni jsme velmi motivováni, chceme uspět a postoupit dále,“ doufá brazilský lodivod chrudimské lavičky.

Soupeř smazal videa

A co tedy od soupeře čekat? Samo Differdange situaci Chrudimi vůbec neulehčuje.

„Lucemburský tým odehrál v této sezoně jen několik oficiálních zápasů, takže je velmi těžké si udělat představu, co od nich můžeme čekat. Klub navíc smazal všechna svá videa ze sociálních sítí, aby nám situaci ještě znepříjemnil,“ komentoval Conde. „Informace jsem získával od ostatních trenérů, dali mi rady o tom, jak se tým chová při různých situacích - jak brání, útočí a hraje powerplay. Díky tomu se na některé situace dokážeme připravit, nejdůležitější ale bude, abychom my odehráli kvalitní zápas. Vždy se zaměřujeme na to, co můžeme ovlivnit my sami. A to je náš výkon,“ dodal kouč.

Potřebnou dávku přece jen získal a je připraven naordinovat hráčům správnou taktiku. „Hráči soupeře mají hodně zkušeností z evropských zápasů, jsou to zajímaví futsalisté. Je to bezpochyby kvalitní tým. Jenže my máme také svoji kvalitu a pro postup uděláme vše, co je v našich silách,“ slibuje Felipe Conde.