Náchod – Řádné vystřízlivění mají za sebou futsalisté SK Goll Běloves. Jejich pouť letošním ročníkem Celostátní ligy skončila už ve čtvrtfinále.

Pouť futsalistů SK Goll Běloves skončila v letošní sezoně už ve čtvrtfinále, ve kterém ve dvou utkáních prohráli se Slavičínem. | Foto: Zdeněk Majer

„Po loňském ročníku, kdy naše mužstvo skončilo po základní části na druhém místě a celkově čtvrtém v Celostátní lize, si někteří hráči mysleli, že letos to bude snadné,“ vidí jednu z možných příčin letošního brzkého konce sezony trenér běloveských futsalistů Václav Přibyl. Opak byl totiž pravdou, neboť už v základní části se Běloveští trápili a do play off šli až ze šesté příčky. „Už některé výsledky základní části byly alarmující, o čemž svědčí dva debakly 1:8 s týmy Nového Boru a Jilemnice, které nakonec hrály o záchranu,“ dokládá fakty svá slova trenér Přibyl. Ten zároveň přiznává, že jeho svěřenci byli vždy naladěni na útočnou notu, jenže neproměňování šancí, hrubé chyby v obraně a hodně obdržených branek srážely zdejší futsalisty stále více ke dnu.

Kromě toho Běloveští nedokázali ani jednou v sezoně bodovat s týmy nejlepší čtyřky po základní části, což tak trochu předznamenalo jejich osud v následném play off. „I přesto je nutné poděkovat hráčům, kteří absolvovali většinu zápasů, a to i přesto, že jejich výkony měly sestupnou tendenci,“ dodává trenér Přibyl. Podle jeho dalších slov visí nad startem v příštím ročníku velký otazník. „Někteří hráči totiž nesplnili svůj slib, že seženou sponzory, kteří by nás finančně podpořili. Zbývá nám proto oslovit naše stálé sponzory, kteří náš oddíl podporují od samého začátku a zároveň jim poděkovat za jejich přízeň. Moje přání je, aby se hráči dali znovu dohromady a v příštím ročníku předvedli výkony, které odpovídají jejich kvalitě,“ uzavřel trenér Václav Přibyl. (mr, vp)

Výsledky Bělovsi

Základní část:

Sádek – Běloves 1:1

Běloves – Slavičín 2:4

Běloves – Chem. Praha 0:1

Běloves – Klatovy 9:2

Darkovice – Běloves 1:1

Stonava – Běloves 7:4

Prachatice – Běloves 1:3

Větřní – Běloves 3:10

Běloves – Nový Bor 4:2

Běloves – Jilemnice 4:1

Běloves – Sádek 2:2

Běloves – Polička 3:5

Klatovy – Běloves 1:4

Chem. Praha – Běloves 7:0

Polička – Běloves 6:1

Slavičín – Běloves 4:3

Běloves – Stonava 2:4

Běloves – Darkovice 7:1

Běloves – Prachatice 4:0

Běloves – Větřní 6:3

Nový Bor – Běloves 8:1

Jilemnice – Běloves 8:1

Play off - čtvrtfinále:

Slavičín – Běloves 3:1

Běloves – Slavičín 3:8

Ch. Praha – Jilemnice 2:0

Jilemnice – Ch. Praha 1:4

Polička – Prachatice 2:1

Polička – Prachatice 7:7

Stonava – Klatovy 4:0

Klatovy – Stonava 2:8

Semifinále:

Chem. Praha – Slavičín 4:1

Stonava – Polička 2:1

Slavičín – Chem. Praha 1:8

Polička – Stonava 4:5

O 3. místo:

Slavičín – Polička 3:2

Finále:

Stonava – Chem. Praha 1:3