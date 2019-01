CO PŘEDCHÁZELO

Krajskému kolu ankety předcházelo 13. března vyhlašování cen Nejúspěšnější sportovec města Hradec Králové za rok 2008. V tom kraloval zlatý olympijský střelec David Kostelecký.

Záštitu nad akcí převzal hejtman kraje Lubomír Franc a primátor města Hradec Králové Otakar Divíšek. O prestižnosti této sportovně-kulturní akce svědčí i fakt, že vstupenky na tento večer byly rychle rozebrány. Kdo měl štěstí, získal v posledních dnech poslední volná místa.

Je pátek večer před 19. hodinou a přípravy na zahájení večera jsou v plném proudu.

Krátce po 19. hodině hosty vítá znělka Nejúspěšnějšího sportovce roku 2008 a přichází moderátorské dvojice Gabriela Partyšová a Radek Šilhan, která moderovala již zmíněného „Sportovce města“.

V úvodu byli představeni pořadatelé Krajské sdružení ČSTV, Královéhradecký kraj, Deníky Východní Čechy a partneři akce, kterými jsou Veolia-voda -Královéhradecká provozní , Statutární město Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Medilab, Uniprint a Všesportovní kolegium KHK. Produkci zajišťuje ČOK CZ S.R.O. – produkční a marketingová společnost.

Mezi přítomnými najdeme hlavně senátoři a poslanci za KHK, starostové královéhradeckých obcí a měst, zástupci partnerů a sponzorů akce a především ocenění sportovci s doprovody z oddílů a rodiny.

Vyhlašování vítězných sportovců

KATEGORIE KOLEKTIV MLÁDEŽE

První kategorií byl KOLEKTIV MLÁDEŽE. Cenu předával Amir Zaketovič z Medilabu, Mgr.František Vitoch z ČSTV Jičín a Ing.Jiří Pavlíček z ČSTV HK.

Na třetím místě se umístili házenkáři z HBC Ronal Jičín. Družstvo starších žáků kralovalo krajskému přeboru, stali se mistřy republiky na MČR v Plzni i obhájili titul. Trenérem je Petr Babák a Jaroslav Petr. Pro ceny si přišli hráči Tomáš Babák, Jiří Drbohlav a David Machalický.

Druhé místo získaly stolní tenistky z TJ SK Dobré. Starší žákyně se staly přeborníky ČR. Trenérem je Jan Šplíchal. Ceny přebírají hráčky Daniela Rozinková, Simona Šlehobrová a trenér Jan Šplíchal.

Nejlepším sportovním kolektivem jsou basketbalistky TJ Sokolu Hradec Králové. Starší dorostenky a minižačky se staly přeborníky republiky. Trénuje je Romana Ptáčková.

***

V mezičase vyhlašování zpívá Gábina Partyšová.

KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ MLÁDEŽE

Následuje KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ MLÁDEŽE, jež je pod záštitou Magistrátu města HK. Ceny předává Ing.František Karlík z KH KS ČSTV, Mgr.Jan Boháč z ČSTV Praha a Ing.Václav Němec, starosta Janských Lázní.

Desáté místo získala Karolina Grohová za AKL VK Janské Lázně ve skialpinismu. Získala 2. místo na MS, 1. místo Evropského poháru a 1. místo MČR.

Deváté místo obsadila Anna Chejnovská z TJ Sokol HK za zápasy. Vyhrála 1. místo na MČR v kategorii kadetek ve váze do 65 kg, 1. místo na MČR v kat. juniorek ve váze do 63 kg, 1. místo na mezinárodním turnaji VC HK juniorek a žen a je reprezentantkou ČR. Cenu za ni převzal její trenér František Maňásek.

Osmý byl Ondřej Fejfar z TJ Dvůr Králové za atletiku. Je mistrem ČR v běhu na 10 km juniorů, získal 2. místo na MČR v silničním běhu juniorů 10 km, 3. místo na MČR juniorů na dráze 3000 m a 3. místo na MČR juniorů v běhu do vrchu.

Sedmá je Daniela Rozinková z SK Dobré za stolní tenis. Je mistryně ČR ve dvouhře starších žákyň, vyhrála 2. místo ve čtyřhře a 3. místo ve smíšené čtyřhře na MČR dorostenek, je mistr ČR družstev starších žákyň-členka družstva.

***

Ocenění šestého až čtvrtého místa předali Pavel Černý, předseda svazu cyklistiky KHK, MUDr. Bohumil Kleprlík, předseda svazu stolního tenisu KHK a Doc.Dr.František Dvořák CSc., místopředseda ČOV.

Šesté místo obsadil Ondřej Rybin v cyklistice za Whirlpool Autor Junior HK. Je mistr ČR na dráze - sprint, mistr ČR na dráze – scratch, uhrál 2. místo MČR na dráze – bodovací závod, 3. místo MČR na dráze – stíhací závod jednotlivců a 3. místo MČR na dráze – 500 m s pevným startem.

Pátou je plavkyně Alžběta Řehůřková z TJ Lokomotivy Trutnov. Je mystiní ČR dospělých v plavání 400 m, polohovém závodu, je členka družstva žen, které obsadily 3. místo na MČR družstev a je účastnila se ME 2008.

Čtvrté místo patří skibobistovi Michalu Páslerovi z TJ Sokol Deštné, který získal 1. místo v celkovém hodnocení Evropského poháru juniorů 2008, byl třikrát zlatý a jednou stříbrný na MS juniorů 2008.

***

Tři nejlepší místa v jednotlivcích předali Ing. Otakar Divíšek, primátor HK, Mgr. Bronislava Malijovská, starostka Nového Města nad Metují, Ing.Iva Mádlová, předsedkyně svazu orientačního běhu KHK, a Jarmila Kratochvílová, držitelka světového rekordu v atletice.

Bronzové místo získala atletka Pavla Rousková z SK Nové Město nad Metují. Zúčastnila se MČR v běhu na 800 m žákyň v hale, MČR v běhu na 800 m žákyň na dráze a MČR v přespolním běhu žákyň 2 km. Je první v mezistátním utkání žákyň v běhu na 800 m.

Stříbrný je orientační běžec Jan Petržela za Lokomotiva Trutnov. Byl prvním v ME dorostu na klasické trati a mistrem ČR na klasické trati, ve sprintu a ve štafetách.

Nejúspěšnějším sportovcem za rok 2008 je Tereza Novotná v orientačním běhu za OK 99 Hradec Králové a za atletiku při TJ Sokol HK. Tereza Novotná získala 6. místo ve sprintu na MS juniorů, 1. místo ve sprintu ME, 2. místo na klasické trati MČR. Rovněž úspěšná je i v atletice: vyhrála 2. místo na MČR dorostenek v běhu na 1500 v hale, 3. místo na MČR v přespolním běhu dorostenek a účastnila se MČR v běhu na 3 km dorostenek v hale a MČR v běhu na 3 km dorostenek na dráze.

Nejúspěšnější sportovkyni popřála i světoznámá sportovkyně Jarmila Kratochvílová. Výherkyně mimo jiné dostala krásnou kytici z tvorby soukromé floristické školy Rusek.

***

AEROBIC KLUB HIP HOP HK: Tým kadetek se představuje v choreografii Aerobic team show s názvem Mamma mia! Trenérka a vedoucí této party je Gabriela Bašková.

KATEGORIE TRENÉR, CVIČITEL

Následuje žádaná KATEGORIE TRENÉR, CVIČITEL pod záštitou kongresového centra Aldis, a.s. Ceny předávali Mgr.Miroslav Zítko z ČASPV, Zdeněk Čihák z Pardubického Krajského sdružení ČSTV a Mgr.Zdena Horčičková za KASPV KHK.

Pátým trenérem je Josef Jakubec ve stolním tenise za TJ Vršovan Voděrad. Celoživotně se věnuje mládeži, má medailové pozice na M-ČR, s družstvem starších žákyň získal 3. místo na M-ČR, družstvo žen vede v 1. lize.

Čtvrtým je Jana Stránská v ČASPV za Jiskru Dolní Brusnice. Je navržena Krajskou asociací sportu „cvičitelkou roku“.

Třetí je Stanislav Jirásek za lyžování za Borský klub lyžařů Machov. V nominaci českého svazu lyžařů zvítězil v anketě „Nejskokanského Čecha“, jako trenér roku, vede výběry skokanů v HK a ODM.

***

Další ceny předaly PhDr. Bc. Jiří Nosek za KHK, Mgr.Tomáš Faltus za Aldis, a.s. a Karel Tejkl, zástupce výkonného ředitele Deníků Čechy.

Stříbrná trenérka je Romana Ptáčková za basketbal při TJ Sokol HK. S reprezentačním družstvem ČR U 18 se umístila na 3. místě na ME 2008, v Sokole HK s družstvem starších dorostenek získala titul M-ČR.

Prvenství získal Pavel Petřikov st. za judo při PSK Judo HK. Jeho svěřenec Pavel Petřikov ml. obsadil na OH v Pekingu 9. místo, je mistrem Evropy do 23 let, na M-ČR získal tři tituly a medailové úspěchy na světových pohárech.

KATEGORIE MIMOŘÁDNÝ VÝKON

KATEGORII MIMOŘÁDNÝ VÝKON zaštiťuje KH KS ČSTV. Předává Jan Michálek za KHK, MUDr. Petr Martínek za svaz juda, Hana Kopecká za regionální sdružení Náchod.

Za mimořádný výkon byli oceněni Tomáš Tušek a Martin Sládek za footbag při TJ Sokol Pouchov. Získali 2. místo na MS v disciplíně Open double freestyle (profesionálové dvojice).

***

Tito ocenění předvedli své umění v exhibici s míčkem. Za doprovodu španělské hudby ukázaly své rozvernosti ve dvojici včetně veškerých otoček a výkopů. Inspirativní ukázka, jak „zpracovat míč“.

KATEGORIE INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ

V KATEGORII INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ byli jmenováni tři sportovci.

Na třetím místě se umístil Václav Fejfar v autokrosu za TJ Autoklub Nová Paka. Umístil se na 3. místě ME v autokrosu divize, 1 vítěz dvou závodů ME, bez reprezentační podpory s vozem Fabia vlastní konstrukce. Trenérem je Pavel Vydra.

Druhým je Martin Sládek a Tomáš Tuček ve footbagu za TJ Sokol Pouchov. 2. místo na MS v disciplíně Open doubles freestyle.

Na nejcenějším postu skončil Jaroslav Holma a Ing. Ladislav Poláček z Autoklubu Škoda za AOS Teplice nad Metují. Oba jsou mistři ČR v AOS (popáté v řadě a šestkrát celkem), vítězové Českého a Moravského poháru.

Z došlých hlasovacích kuponů byl vylosován Jiří Bureš z Ostravy, který obdrží poštou knihu Královéhradecký kraj.

***

V pauze mezi další kategorií zazpívaly KAMÉLIE. Duo těchto blondýnek nás pobavilo dvěmi písněmi.

KATEGORIE HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

V KATEGORII HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI byly oceněny Miroslava Černá a Lenka Kuncová na třetím místě – za lukostřelbu, při SK Nové Město nad Metují. Získaly bronzovou medaili v soutěži družstev na paralympiádě v Pekingu (tříčlenné družstvo tvořily Černá-Kuncová-Sidková (není z našeho kraje).

Druhé místo obsadil Jan Vaněk v atletice za Sokol Ostroměř. Získal bronzovou medaili na paralympiádě v Pekingu - hod kuželkou.

Prvenství patřilo Běle Hlaváčkové za plavání, při TJ Delfín Náchod. Na paralympijských hrách v Pekingu získala 2x zlatou medaili na 50 m znak a 100 m prsa, 1x stříbrnou medaili na 50 m kraul a 1x bronzovou medaili volný způsob. Trenér je Hakl Roman.

Ceny předali Ing.Tomáš Hosa za Veolia-voda, Libor Šnajdr, předseda České asociace tělesně handicapovaných sportovců, a Ing.Tomáš Gabriel, starosta obce Ostroměř.

KATEGORIE KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH

Předposlední kategorií jsou KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH pod záštitou Uniprintu. Výhercům popřáli Ing. Petr Pakosta senátor P ČR, Ing.Oldřich Čtvrtečka, starosta Náchoda, a Jiří Tylš za Uniprint.

Bronzové místo získaly ženy: TJ Spartak Hradec Králové v karate. Ligový tým žen potřetí v řadě vybojoval 1. místo na MČR a vytvořil tak rekord v českém karate. Trénuje Kamil Guzek.

Druhé místo si vybojovaly ženy basketbalistky z TJ BK Lokomotiva Kara Trutnov. Historicky postoupily ze základní skupiny do play off Evropského poháru FIBA (Euro Cup Women), získaly 3. místo v ženské lize. Trenér je Mgr. Martin Petrovický. Ceny převzali Tomáš Hendrych, prezident klubu, Darina Mišurová, kapitánka, a trenér Mgr. Martin Petrovický.

Nejúspěšnějším družstvem jsou muži kuželkáři za TJ SKK Primátor Náchod. Jsou 6-ti násobnými místy ČR (2003-2008), obsadili 11. místo na světovém poháru a účastnili se semifinále Českého poháru. Trénuje Petr Holý.

***

S netradičním tanečním vystoupením nás seznámili T-Basse. Tuto známou taneční skupinu zastupovala čtveřice mladíků, a to za velkého aplausu publika.



KATEGORIE JEDNOTLIVCI DOSPĚLÝCH

A nakonec velmi očekávaná kategorie JEDNOTLIVCI DOSPĚLÝCH, pod záštitou Královéhradeckého kraje.

Vítězům 10. – 7. místa pogratulovali Mgr.Soňa Marková, poslankyně PČR, Ing.Vladimír Boháč, předseda Libereckého KS ČSTV a Mgr.Jiří Morávek z centra zdravotně postižených.

Desáté místo získal Štěpán Kodeda v orientačním běhu za TJ Sportcentrum Jičín. Získal 1. místo na juniorském MS ve sprintu a 2. místo na juniorském MČR na dlouhé trati, 2. místo na juniorském MČR v družstvech.

Devátý post patří Leoši Roušavému za quadriatlon při Rock Machine Cyklomax. Je dosažitelem 5. místa na MS, 2. místa na ME a 1. místa na MČR.

Osmý skončil Petr Benčík v cyklistice za PSK Whirlpool Author HK. Bylo mu přisouzeno 75. místo na OH v Pekingu v závodě jednotlivců, je mistr ČR kategorie Elite v silničním závodě jednotlivců. Cenu převzal jeho trenér Otakar Fiala.

Držitelka sedmého místa je Jana Klusáčková za plavání při Plavecký klub HK. Může se pyšnit 3 x 1. místem na MČR, 1 x 2. místem na MČR. Je držitelka rekordu ČR na 100 m volný způsob a účastnice OH v Pekingu. Cenu převzal její trenér MUDr. Martin Prokeš.

***

Přicházejí další předávající, jimiž jsou Ing. Iva Mádlové za Orientační běh KHK, Ladislav Falta, stříbrný z OH, za VŠK KHK a Mgr. Miroslav Volejník za svaz krajského svazu basketbalu.

Šestá pozice patří Janu Sychravému ve sportovní střelbě za SSK Dukla HK. Patří mu 9. místo na ME jednotlivců na Kypru, 2. místo na ME družstev na Kypru a 16. místo na OH v Pekingu. V současnosti je na soustředění ve Slovinsku, proto cenu přebírá trenér Dukly HK Mgr.Václav Tatrman.

Pátá je Michaela Hartigová, basketbalistka za BK Loko Trutnov. Obsadila 7. místo na OH v Pekingu jako členka mužstva a reprezentantka ČR.

Tzv. bramborovou medaili dostala Dana Brožová v orientačním běhu za TJ sportcentrum Jičín. Je majitelkou 1. místa na MS na klasické trati, 3 x 1. místa MČR - klasická, krátká a dlouhá trať a 2. místa ve sprintu s družstvem, 3 x 2. místa na akademickém MS.

***

Než byli vysloveni nejlepší tři sportovci, zazpíval své písně Petr Bende, výborný zpěvák ze soutěže Česko hledá superstar. Velmi přirozeně a příjemně bavil celou společnost historkami i svou hrou na kytaru. Druhá píseň, dle jeho slov, byla poselství a víru nesoucí Nad horú svítá.

***

Nejprestižnější ocenění předali Bc. Lubomír Franc, hejtman KHK, Jan Korbel, šéfredaktor Deníky východní Čechy, a Mgr. Jiří Pekař, předseda KH KS ČSTV a předseda Všesportovního kolegia KHK.

Třetí místo v dospělých jednotlivcích získala Jana Blahová, kanoistika Sokola Hradec Králové, která získala 8. místo na OH v Pekingu K 2, 9. místo na ME Miláno K 2 a 3 x 1. místo MČR.

Stříbrná pozice patří judistovi Pavlu Petřikovi z PSK Judo Hradec Králové. Ten vyhrál 9. místo na OH v Pekingu, 7. místo na ME, 1. místo na ME do 23 let a 1. místo MČR.

Zlato patří Davidu Kosteleckému za sportovní střelbu pro Duklu Hradec Králové. Je celkovým vítězem čtenářské ankety a svou oblibu si možná zasloužil jako olympijský vítěz ve střelbě v trapu na OH v Pekingu. Obsadil i 2. místo na ME na Kypru.

***

Na závěr celého večera se s diváky písní rozloučila Gábina Partyšová.