Jičín ve středu konečně zabral a po třech prohrách vyhrál. Na palubovce Hranic nejtěsnějším možným rozdílem 25:24.

„S vítězstvím v Hranicích jsme velmi spokojení. Pro nás to je jedno, jestli to je o gól nebo o deset. Vítězství jsme po těch třech prohrách potřebovali,“ řekl spokojený jičínský trenér Petr Mašát. Ronal začal v Hranicích dobře, rychle se dostal do vedení a diktoval tempo hry. Jenže domácí do poločasu snížili na 10:11. Druhé dějství nabídlo naprostou vyrovnanou házenou. Východočeši však nervózní koncovku zvládli a připsali si důležité body. „Jsem rád, že jsme vyhráli i bez naších klíčových hráčů. Chyběli Ondřej Šulc a Jakub Kastner, naštěstí se toho mladší hráči zhostili velmi dobře,“ chválil Mašát.

Jičín se po výhře drží na sedmém místě extraligové tabulky. Hned v sobotu ho čeká další veledůležitý zápas. Na domácí palubovce přivítá šesté Zubří. Utkání začíná v 18 hodin.

„Je to hodně kvalitní tým. Za moje působení jsme je porazili pouze jednou. Na druhou stranu oni hodně obměnili kádr. Odešli jim klíčoví hráči a začali tam stavět hlavně mladé házenkáře, takže šance tam určitě je, ale bude to těžké,“ uzavřel Mašát.