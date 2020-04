Před posledním kolem základní části měli Východočeši vše ve svých rukou, jenže kvůli šíření koronaviru byla soutěž přerušena a v neděli dokonce úplně zrušena. Jičín tak skončil na sedmém místě. Všechny v klubu však mrzí, že přišli o vrchol sezony. “Je to velká škoda, ale nedá se nic dělat,” říká Šulc.

Extraliga byla zrušena bez svého vrcholu, tedy play off, čekal jste to?

Ano, myslím že to bylo logické vyústění situace.

Je rozhodnutí svazu správné?

Dle mého názoru ano, bylo určeno pořadí po odehraných kolech, což je asi nejspravedlivější. Čekat až se situace uklidní a pak bůhví kdy začít hrát, je nesmysl, navíc teď když už skoro měsíc nemá člověk v ruce míč, by to byla spíš komedie než nějaké vyvrcholení sezony.

Byla to podle vás jediná možnost?

Nevím, s jakými možnostmi na svazu pracovali, ale určitě byla. Ještě jsem tedy nezaregistroval, jak budou řešit postup do evropských pohárů, ale to se nás netýká.

Jak moc to mrzí, když to vypadalo, že nakonec do play off proklouznete?

Mrzí to velmi, poslední kola napovídala, že jsme se dostali do určité herní pohody, což je před play off velmi důležité. I když to z našeho pohledu vypadalo, že narazíme nejspíš na Duklu nebo Plzeň, kde by postup byl asi z říše pohádek, ale byly by to určitě velmi zajímavé duely hlavně pro naše fanoušky.