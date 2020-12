Rok 2020? V řadách Ronalu panuje mírná spokojenost

Házenkáři Jičína splnili to, co si předsevzali. Poslední dvě utkání letošního roku zvládli a do druhé poloviny sezony, která pro ně bude pokračovat až po Novém roce, mohou jít spokojeni.

Ilustrační foto. | Foto: archiv redakce

V závěrečném domácím utkání roku 2020 hostil Jičín trápící se Nové Veselí a před kamerami České televize svého soupeře 29:24 porazil. Hosté sice do utkání dobře vstoupili, ale Ronal se nenechal zaskočit. Nepříznivé skóre 1:3 rychle otočil, poté už Nové Veselí do vedení nepustil. FOTO: Chci být vidět a zabojovat o nejlepšího nováčka, hlásí Libor Podmol Přečíst článek › „Začátek nám příliš nevyšel, když se hosté lehce prosazovali. Pak jsme se zlepšenou hrou dostali do vedení a utkání už si pohlídali. S rokem 2020 panuje mírná spokojenost. Jsem rád, že jsme zvládli zápasy, které jsme měli, což se bude směrem k play off určitě hodit. Teď budeme mít pauzu a začneme po Novém roce, jestli to covidová situace dovolí,“ zhodnotil trenér Jičína Petr Mašát. HBC Ronal Jičín – TJ Sokol Nové Veselí 29:24 (17:14). Nejvíce branek: Kovařík 6, Kastner 4, Kubík 3/3 – Kocich 9/2, Dodica 5, Bartůněk 3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Vyloučení: 1:2.