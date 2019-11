Povinné body? Jičín hostí poslední Malomeřice

Před dvěma týdny na domácí palubovce jeden brněnský celek porazili, teď by to potřebovali zopakovat proti tomu druhému. Házenkáři Jičína v 10. kole extraligy přivítají v sobotu od 18 hodin nováčka soutěže Malomeřice. Tedy tým, který je doposud poslední a pokud chce Jičín postoupit do play off, měl by ho za každou cenu porazit.

Ilustrační fotografie. | Foto: Karolína Machalická