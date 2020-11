Ronalu se na začátku sezony daří znamenitě. V tabulce mu patří druhé místo, naposledy vyhrál po pauze 28:27 v Brně, což ho dokonce do středečního zápasu Karviné vyneslo do čela extraligy. Teď však přijdou duely s těmi nejlepšími.

„Dnes odstartujeme sérii třech těžkých zápasů, kdy nás postupně čeká Plzeň, Karviná a Dukla. Věřím, že jsme si zápasem v Brně vytvořili určité sebevědomí a do zápasu proti plzeňskému Talentu jdeme s tím, že chceme uhrát co nejlepší možný výsledek. V téhle době je možné opravdu všechno a uvidíme, v jakých sestavách oba týmy nastoupí po povinném testování. O to těžší je se na jakéhokoliv soupeře připravovat,“ říká gólman Jičína David Machalický.

Plzeň je v tuto chvíli na čtvrtém místě. V prvním utkání po pauze rozstřílela doma Maloměřice 37:26, do Jičína přicestuje jako favorit. „Jičín je daleko vyspělejší a těžší soupeř, než byly minule Maloměřice, a tomu odpovídají jeho výsledky. Nečeká nás jednoduchý zápas, v Jičíně to vždycky bylo těžké. Ale my se zodpovědně připravíme,“ uvedl před víkendovým šlágrem trenér Plzně Petr Štochl.