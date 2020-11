Dohodli se na tom na společném jednání zástupci ČSH a extraligové kluby. První kolo po vynucené pauze by se mohlo odehrát o víkendu 14. a 15. listopadu.

„Snaha českého svazu házené a všech klubů je, aby házená výjimku obdržela. My pevně věříme, že se hrát bude, Finančně by to samozřejmě bylo hodně náročné, ale věřím, že by se to zvládlo. Jestli chceme zase začít sportovat, tak pro to musíme udělat vše,“ řekl trenér a sekretář jičínského klubu Aleš Babák.