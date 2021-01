/FOTOGALERIE/ Po krátké zimní přestávce se znovu rozběhla nejvyšší házenkářská soutěž. Jičín k dohrávce 6. kola extraligy zavítal na palubovku Zubří. I přes skvělý vstup do utkání nakonec prohrál 27:32.

HC ROBE Zubří - HBC Ronal Jičín | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

Ronal na svého soupeře vlétl a rychle vedl 5:0. Jenže ani to mu nestačilo. Domácí se rychle dostali do tempa, náskok Jičína smazali a poločas nakonec vyhráli 14:12. Na začátku druhé půle se východočeští házenkáři svému soupeři přiblížili, ale ztrátu nesmazali, naopak to bylo Zubří, které mělo lepší závěr zápasu a zaslouženě vyhrálo. Ronal musí utkání hodit rychle za hlavu, protože už v sobotu se představí na palubovce Lovosic.