Ronal přitom až do 56. minuty vedl, jenže soupeř v závěru výrazně zpevnil obranu, nedovolil Jičínu skórovat a sám si vypracoval rozhodující náskok. Výhru Lovosic řídil kanonýr Jiří Mottl, který dělal domácí obraně obrovské problémy a v zápase si připsal 12 vstřelených branek.

Začátek duelu byl nesmírně vyrovnaný, oba týmy se dlouho přetahovaly o vedení. Až těsně před pauzou odskočil Jičín do dvoubrankového vedení, o přestávce vedl 15:13. Východočeši svůj náskok udržovali i po změně stran, kdy se dostali do vedení o tři branky. Jenže nepovedená koncovka je o výhru připravila. Pozitivem je, že se do sestavy vrátil kapitán Ondřej Šulc. V zápase dokázal zaznamenat šest branek a společně s Jiřím Dolejším byli nejlepšími střelci Jičína v zápase. „Je to pro mě rozhodně velké zklamání, zejména z toho důvodu, že jsme téměř celý zápas vedli. Samozřejmě, měli jsme možnosti ten zápas zlomit dříve na svou stranu a rozhodnout o výsledku, ale bohužel se tak nestalo. Koncovku utkání jsme vůbec nezvládli, pasáž od 53. minuty jsme prohráli 0:5. Nedokázali jsme reagovat na soupeřovy góly. Opticky to byl vlastně úplně stejný zápas, jaký jsme sehráli v Lovosicích, hodnotil utkání trenér Jičína Petr Mašát.

O jistotu postupu do play off tak bude muset Ronal zabojovat příští víkend, kdy se představí ve Frýdku-Místku. Utkání se bude hrát na palubovce soupeře v neděli od 17 hodin.

HBC Ronal Jičín – HK FCC Město Lovosice 25:28 (15:13). Nejvíce branek: Dolejší 6/1, Šulc 6, Krahulec 5 – Motl 12/4, Trkovský 5, Kupa 3. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 3:3.

Extraliga mužů – 20. kolo: Hranice – Kopřivnice 29:28, Maloměřice – Frýdek-Místek 26:25.

Tabulka:

1. Karviná 17 15 0 2 513:405 30

2. Plzeň 17 13 1 3 511:447 27

3. Dukla Praha 17 11 2 4 515:454 24

4. Lovosice 19 11 2 6 572:545 24

5. Jičín 18 9 1 8 491:465 19

6. Frýdek-Místek 18 9 1 8 534:513 19

7. Zubří 18 9 0 9 474:489 18

8. Hranice 18 6 3 9 433:454 15

9. Kopřivnice 16 6 2 8 440:445 14

10. KP Brno 17 4 3 10 424:456 11

11. Maloměřice 19 3 0 16 447:594 6

12. Nové Veselí 18 1 3 14 419:506 5