Deset vyloučených, čtyři červené karty a infarktová zápletka v závěru. Všechno to nabídla dohrávka 8. kola extraligy. Jičín v Lovosicích nakonec smolně 29:30 prohrál.

Házená Lovosice a Jičín, 23.1.2020 | Foto: Deník / Karel Pech

Drama vyvrcholilo v poslední minutě, kdy se domácí dostali do vedení. Vyrovnání mohl zařídit ze sedmimetrového hodu Kubík, ale na Günla v brance si nepřišel, proto odjížděl Ronal z Lovosic bez bodu. „Bylo to naprosto vyrovnané utkání, kterému by asi v závěru slušela spíše remíza. Zápas mohl skončit na obě strany. Jsme zklamaní, protože pro nás to byl druhý dobře rozehraný zápas, který jsme ztratili,“ hodnotil utkání jeden z jičínských trenérů Aleš Babák.