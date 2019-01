Náchod - Prvoligoví házenkáři Náchoda v domácím prostředí nestačili na lídra z Karviné.

HC TJ Náchod – HBC OKD Karviná SCM 24:28 (12:14). Od začátku Karviná domácí tým přehrávala, a to hlavně díky rychlému útoku. Na postavenou domácí obranu byla jejich úspěšnost minimální, domácí dobře bránili. Náchodským ale na druhou stranu dělali velký problém soupeřovi brankáři, navíc domácí vyprodukovali i nezvykle mnoho technických chyb. Náchodští i přesto s favoritem drželi krok, přesto ale do kabin šla Karviná se čtyřgólovým náskokem.

Úvod druhé půle vyzněl jasně pro domácí, nejprve se jim podařilo vyrovnat na 16:16, pak dokonce šli domácí do trháku 20:16. Jenže pak přišla hluchá desetiminutovka mezi 15 a 25. min., kterou Náchodští prohráli 1:7, což prakticky rozhodlo. Přestože domácí ještě zkusili změnu obranného systému, Karviná si již svůj náskok udržela.



Petr Šulc, trenér Náchoda: „V obraně postupného útoku jsme bránili velmi dobře, problém nám ale dělalo proměňování šancí a dopouštěli jsme se zbytečných technických chyb.“



Fakta – sestava a branky Náchoda: Klesl, Kocián, Bílý 4, Leugner 3, Balcar 1, Zeus, Manych 1, Hrachový 4, Galba 1, Klouček 3, Štefan 2, Osoba 1, Aliapulios 4, Hanuš. Rozhodčí: Macho, Hájek. Diváků: 100. ŽK: 1:3. Vyloučení: 4x2 min.: 6x2 min. Sedmičky: 6/4:3/2.



Další výsledky: VŠ Plzeň – Dvůr Králové n. Lab. 22:24, Kostelec n. H. – Napajedla 26:24, Královo Pole – Litovel 25:23, Přerov – Prostějov 32:27, Košutka – Jičín 32:24.