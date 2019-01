Náchodsko – Druhá polovina října už s sebou každoročně přináší tradiční nejstarší vytrvalecký závod v silničním běhu na trati z hronovského náměstí na náchodské náměstí před radnici.

ilustrační foto | Foto: Jiří Mach

V sobotu 25. října se běží už 57. ročník běhu Hronov – Náchod. Start v Hronově je přesně v 10.30 hodin, do cíle v Náchodě budou závodníci i závodnice dobíhat postupně tak, jak jim to jejich síly dovolí.



Zájemci o start v tomto závodě se mohou přihlásit buď elektronicky do pátku 24. října do desáté hodiny ranní na webu: www.hronovnachod.cz, nebo v pátek 24. října od 13 do 18 hodin ve sportovní hale Rubeny (startovné 100 korun), a dále v sobotu 25. října v den konání závodu od 7.15 do 9.15 hodin v náchodské radnice (startovné 200 korun). (ru, mr)