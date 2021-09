Protože je to skvělá hra! Spojuje výbušnost i vytrvalost, koordinaci i zručnost. Vyžaduje píli, odhodlání a přemýšlení. Odměnou je potom radost ze společné týmové hry a kamarádství, které velice často přeroste v přátelství na celý život. A to rozhodně za vyzkoušení stojí!

Pokud máte doma slečnu ročníku 2010 a mladší, přivedete ji na některý z tréninků Hradeckých lvic. S sebou by měla mít sportovní oblečení a obuv do haly. Míč a další pomůcky jí zapůjčíme. Tréninky začínají v září. V posledních letech patříme k nejúspěšnějším mládežnickým klubům v České republice. Naše děvčata – i ta nejmenší – vozí z mistrovských soutěží pravidelně ty nejcennější kovy. Budeme rádi, pokud pro basket pořídíme nadchnout i další děti.

Jak nábor probíhá a co si mají děti s sebou přinést?

Je začátek školního roku a pro spoustu rodičů vyvstává otázka, do jakých kroužků svého malého školáčka zapsat. Proč zvolit sportovní kroužek?

Jak to vidí Jan Uhlíř, který trénuje ty nejmenší hradecké basketbalistky? Odpovídal na několik otázek.

