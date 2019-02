Hronov – Krůček od postupu do dalšího kola nadstavbové části 2. Národní hokejbalové ligy jsou hráči NA Rangers Hronov.

Do vynikajici střelecké formy se dostal na začátku vyřazovací části hronovský Hudeček (v bílém), který nasázel v obou zápasech Chlumci hattrick. | Foto: Jiří Mach

Ti v úvodních dvou zápasech prvního kola v domácím prostředí nezaváhali a už zítra mohou na hřišti Chlumce nad Cidlinou slavit postup do semifinále.

NA Rangers Hronov – HBC Chlumec nad Cidlinou 7:3 (3:0, 4:0, 0:3) – stav série 1:0.

Domácí byli zpočátku zaskočeni aktivní hrou soupeře, postupně se však rozjeli i oni. Hronovští Rangers se první branky dočkali přesně v čase 10:00 zásluhou Raila. Vzápětí se domácím naskytla početní výhoda. V ní Tovtík našel Hudečka. ten ještě nahrál Hajníkovi, který tečí zvýšil na 2:0. Gólový účet první části uzavřel v půli 15. min. Hajník – 3:0.



Vstup do 2. třetiny Hronovu vyšel parádně a zásluhou Hudečka Jezdci vedli ve 23. sekundě již 4:0. Pak byl ve 3. min. vyloučen Fogl. V 5. min. Hudeček využil nahrávky Hajníka a bylo to 5:0. V 10. min. si opět s pravidly neporozuměl hostující F. Marek a po minutě a půl se o jeho návrat postaral Rail – 6:0. V úvodu 12. min. Hudeček dovršil hattrick – 7:0.



Do třetí třetiny se do domácí klece postavil Dvořáček a v úvodu 1. min. si připsal výborný zákrok po úniku Horáka a šancích Staňka a Černého. Na konci téže minuty už proti střele Kosiny nic nezmohl – 7:1. V 8. min. opět gólově udeřil Chlumec a bylo to 7:2. V úvodu 10. min. zkušený Staněk udělal dlouhou kličku Dvořáčkovi a upravil na konečných 7:3.



Jaroslav Krulich, vedoucí mužstva NA Rangers Hronov: „V úvodním zápase se nám dařily přesilovky, využili jsme první čtyři! Prakticky jsme rozhodli během úvodních dvou třetin. Střelecky se hattrickem blýskl kanonýr Hudeček. Jeho branky přišly v pravou chvíli, rovněž mu výborně sekundovali Hajník s Railem. V brance v úvodních dvou částech odvedl stoprocentní výkon Ponke. Ve třetí třetině jsme polevili a soupeř zkorigoval skóre na přijatelný brankový rozdíl.“



Sestava NA Rangers Hronov: Ponke (31. Dvořáček) – Hartman, Borůvka, Malík, Fogl – Hudeček, Kania, Hajník, Tovtík, Srba, Rail, Kubeček, Škrabal, Resl.



NA Rangers Hronov – HBC Chlumec nad Cidlinou 11:2 (3:0. 4:1, 4:1) – stav série 2:0.

Vstup do zápasu byl oboustranně opatrný, první gól tak padl až v 6. min., kdy Hajník našel Hudečka a bylo to 1:0. Na konci 7. min. byl vyloučen chlumecký A. Marek a Tovtík zvýšil na 2:0. Na konci 10. min. dostal na brankoviště nahrávku Hofman a s Kyceltem si pohrál jak kočka s myší a stanovil třetinové skóre – 3:0.



V úvodu druhé části našel Hofman dobře postaveného Tovtíka a bylo to 4:0. Ve 4. min. stál na počátku akce Navrátil, míček se přes Hudečka dostal k Hajníkovi, který nekompromisně skóroval – 5:0. V 8. min. zvyšoval Hofman už na 6:0. V polovině 9. min. Hartman zahákoval unikajícího Poula, který z následného trestného střílení propálil Biegla – 6:1. Ve 12. min. se prosadil Rail a upravil na 7:1.



Osmou branku Rangers přidal v úvodu třetí části Hudeček – 8:1. Ve 2. min. byl nejprve vyloučen Kubeček a chvíli poté byl signalizován faul Masopusta, ale ten na trestnou lavici již nemusel, neboť poskytnutou výhodu využil Srba – 9:1. O dvojciferný výsledek se ve 4. min. postaral Hudeček – 10:1. V 9. min. se po nahrávce Hudečka prosadil Hajník – 11:1. Na konečných 11:2 upravil v 11. min. hostující Horák.



Jaroslav Krulich, vedoucí mužstva NA Rangers Hronov: „I v tomto zápase nebylo ve třetí třetině prakticky o co hrát. Dalo by se říci, že jsme oba zápasy odehráli v podzimní herní pohodě. Nyní nás čeká ten nejtěžší krok k postupu do semifinále play off a navíc na soupeřově hřišti, kde bude ještě více vypjatá atmosféra.“



Sestava NA Rangers Hronov: Biegl (32. Dvořáček) – Hartman, Borůvka, Navrátil, Malík, Fogl – Hudeček, Kania, Hajník, Tovtík, Kubeček, Hofman, Rail, Srba, Resl. (jk)