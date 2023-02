Karty jsou před duelem rozdány jasně. Domácí Nová huť Ostrava v případě výhry propluje do nadstavbové skupiny A1 (1. - 8. místo). Naopak prohra bude nejspíš znamenat její účast ve skupině A2 (9. - 12. místo), kam už jistojistě zamíří i Královští sokoli. Ti budou chtít uspět, aby opustili nelichotivé poslední místo a před nadstavbou si vylepšili bilanci i sebevědomí.

Ostravský tým si v letošní sezoně oproti předešlým rokům počíná velmi dobře, má bilanci 10 výher – 11 porážek a také nejlepší procento střelby trojek ze všech týmů v lize (35.4%).

A pak že to nejde. Sokoli v poháru odstavili USK Praha a zahrají si čtvrtfinále

Hradec bude stále postrádat kvarteto dlouhodobých marodů Autrey, Mandalinić, Svojanovský a Kábrt. V posledních dvou zápasech však zaznamenal určitý nárůst formy. V poháru doma porazil USK Praha a v ligovém utkání na půdě vysoce favorizovaných Pardubic prohrál jen o šest bodů, přičemž moc nechybělo k tomu, aby se postaral o velké překvapení.

„V Pardubicích jsme odehráli velmi dobré utkání. Po zranění Lamba Aurteyho se dobře zapracoval nový rozehrávač Aleksa Solević, což týmu velmi prospělo. To samé platí o příchodu nového pivota na pozici 4 (Marko Prskalo). Sice jsme hráli v úzké rotaci, ale vypadá to, že naše hra dostává svoji tvář. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ přeje si kouč Sokolů Lubomír Peterka.

Zápas se dal vyhrát, řekl hradecký kouč Peterka po prohraném derby v Pardubicích

Navážou na to Východočeši v Ostravě a budou se třeba po zápase radovat? „Já pevně doufám, že i přes naši úzkou rotaci, pokud předvedou hráči výkon jako v Pardubicích, tak šance na výhru je poměrně dobrá. Hrajeme však venku, čeká nás dlouhá cesta a specifické prostředí. Přesto uděláme všechno pro to, abychom brali další vítězství,“ doplňuje trenér Peterka.

Aktuální tabulka Kooperativa NBL

1. Brno 21 16 5 1834:1688 76.2

2. Nymburk 21 14 7 1826:1645 66.7

3. Děčín 21 14 7 1699:1625 66.7

4. Pardubice 21 13 8 1669:1528 61.9

5. Ústí n. L. 21 13 8 1803:1713 61.9

6. Kolín 21 12 9 1732:1705 57.1

7. Opava 21 11 10 1751:1697 52.4

8. Ostrava 21 10 11 1731:1774 47.6

9. USK Praha 21 9 12 1646:1635 42.9

10. Slavia Praha 21 6 15 1597:1707 28.6

11. Olomoucko 21 4 17 1662:1895 19.0

12. Hradec Král. 21 4 17 1450:1788 19.0