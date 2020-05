Na ploše zhruba tisíc metrů čtverečných je zde postaveno OCR hřiště, na kterém se vyřádí vrcholoví sportovci i malé děti. Okolí Stříbrného rybníku navíc přímo vybízí k aktivnímu odpočinku a tak se toto OCR hřiště stalo v prvních dnech svého provozu hojně navštěvovaným místem nejen závodníků, kteří pravidelně závodí, ale vybít temperament sem přišly i rodiny s dětmi, které se zatím závodů nikdy nezúčastnily.

Strůjci projektu Pavel Cibulka s Romanem Šinkovským ze Sportvisia spolu s ředitelem Městských lesů Hradec Králové Milanem Zerzánem se rozhodli vytvořit OCR hřiště pro všechny věkové i výkonnostní skupiny, které je svým rozsahem a variabilitou ojedinělé nejen v celé České republice, ale i v Evropě.

„Byli bychom rádi, kdyby tento prostor nabídl možnost trávení aktivního odpočinku pro všechny návštěvníky, nejen pro nadšence do překážkových závodů, ale zkrátka pro každého,“ řekl Pavel Cibulka.

Ideální příležitost k tréninku na OCR využil i reprezentant ČR v OCR Lukáš Novák, který velmi kvitoval příjemné prostředí městských lesů, a možnost zapůjčit si v místě koloběžky, in-line brusle i další sportovní vybavení.

Aréna bude otevřena každý všední den od 15 do 19 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. Navíc do konce měsíce května bude každou středu a sobotu probíhat závod pro omezený počet lidí (dle nařízení vlády). Závodníci budou mít možnost vybojovat gladiátorské medaile a výsledky závodu budou účastníkům zaslány elektronicky. Gladiator race tak bude první seriál závodů, který se v „koronavirové době“ opět rozběhne.

Do závodu i k návštěvě nově otevřeného hřiště je nutná rezervace. Tu lze provést na webových stránkách gladiatorrace.cz.