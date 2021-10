„I přes probíhající rekonstrukci Všesportovního stadionu vyhovuje závodníkům i nám pořadatelům po všech stránkách a rádi bychom tu zůstali i do budoucna. Trasa opět nezklamala a byli jsme, stejně jako každý rok, svědky mnoha osobních rekordů,“ poznamenal ředitel závodu Roman Šinkovský.

Na maratonské distanci padly hned dva traťové rekordy. Ten mužský zaběhl vítězný Tomáš Edlman (ASK Slavia Praha) v čase 2:23:17, o ženský se postarala Barbora Jíšová (Eleven run team) časem 2:51:34.

Mezi ženami dominovala Kateřina Kriegelová Kratochvílová (ASK Elna Počerady) v čase 1:18:06. Druhé místo obsadila Gabriela Veigertová (Poko running team), třetí finišovala Eva Filipiová (AK Olymp Brno).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.